"Bringt ein anderes Profil mit": RWE verpflichtet Kaparos

Auf der Suche nach einem defensivstarken Sechser ist Essen auf Schalke fündig geworden. Von der Zweitvertretung der Königsblauen wechselt Jimmy Kaparos an die Hafenstraße.

Bei Rot-Weiss Essen geht es im Hinblick auf die personellen Nachrichten in dieser Woche Schlag auf Schlag. Neben zahlreichen Abgangsmeldungen - unter anderem Marvin Obuz und Cedric Harenbrock - stellte Essen in dieser Woche auch die Neuzugänge zwei und drei vor.

Auf die Verpflichtung von Ramien Safi am Mittwoch folgte am Freitagmittag zunächst die Vertragsverlängerung mit Nils Kaiser, wenig später erfolgte die Bekanntgabe des Transfers von Jimmy Kaparos. Der Sechser kommt von Schalke II an die Hafenstraße. "Er hat im letzten Jahr eine beeindruckende Entwicklung genommen. Mit seiner Verpflichtung gehen wir unseren Weg konsequent weiter, auf talentierte und entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die uns trotzdem direkt weiterhelfen können", erklärt Marcus Steegmann, Essens Direktor Profifußball.

Kaparos als Gegenpart der offensiv denkenden Zentrumspieler

Der 22-Jährige besitzt im Spiel gegen den Ball seine Stärken und soll der mit offensiv denkenden Spielern bestückten Zentrale eine weitere Komponente verleihen. "Jimmy bringt insgesamt ein etwas anderes Profil als unsere anderen Mittelfeldspieler mit und gibt uns dadurch die Möglichkeit, noch besser auf unsere Gegner oder Spielsituationen reagieren zu können", so Trainer Christoph Dabrowski.

Kaparos lief seit der U 17 mit Ausnahme einer Spielzeit in Zwolle (2022/23) durchgehend für Königsblau auf. Neben 85 Regionalligaspielen debütierte er auch in der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Vergangenen Sonntag war der Mittelfeldspieler beim Gastspiel in Fürth eingewechselt worden. Seine einzige Bundesligapartie hatte er in der Schalker Abstiegssaison 2020/21 am 32. Spieltag im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim bestritten.

Mir gefällt es sehr, dass die Mannschaft einen dominanten Spielstil hat. Jimmy Kaparos

Bald wird sehr wahrscheinlich auch sein Drittliga-Debüt folgen, dann allerdings eben für einen anderen Verein aus dem Ruhrpott. "Ich freue mich sehr, hier an der Hafenstraße zu sein. Rot-Weiss Essen ist ein toller Verein, und mir gefällt es sehr, dass die Mannschaft einen dominanten Spielstil hat und immer den Ball haben möchte", erläutert der Neuzugang.