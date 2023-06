"Bringt alle Voraussetzungen mit": Hallescher FC verpflichtet Meier

Der Hallesche FC hat sich für die kommende Saison mit einem jungen Perspektivspieler verstärkt. Matthew Meier wechselt vom VfL Wolfsburg an die Saale.

"Matthew Meier kann verschiedene Positionen bekleiden, trainierte in Wolfsburg regelmäßig bei den Bundesliga-Profis mit und soll mit seiner Schnelligkeit sowie seinen ausgeprägten Fähigkeiten in Eins-gegen-eins-Situationen Druck auf die Konkurrenz im eigenen Team ausüben", wird HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzi in einer Pressemitteilung zitiert. Der 19-Jährige bringe "alle Voraussetzungen mit, um in der 3. Liga Fuß zu fassen und seine vielversprechende Entwicklung bei uns in Halle auf hohem Niveau voranzutreiben".

Meier wechselte 2018 aus dem Nachwuchsbereich von Energie Cottbus zu den Wölfen. In der abgelaufenen Saison stand der vielseitig einsetzbare Offensivmann in der U-19-Bundesliga (16 Spieltage) 15-mal in der Startelf, einmal kam er von der Bank. Zudem steuerte er fünf Tore und drei Vorlagen bei.

Der HFC schaffte den Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit nur knapp. Mit 41 Zählern aus 38 Spielen belegten die Sachsen am Ende Rang 16, nur vier Punkte und ein paar Tore trennten den HFC vom Abstieg in die Regionalliga.