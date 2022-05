Brind'Amours Entscheidung hilft Boston: Bruins gleichen Serie aus

Nach 0:2-Serienrückstand gewannen die Boston Bruins am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auch ihr zweites Heimspiel in Folge und glichen in der Serie gegen die Carolina Hurricanes damit zum 2:2 aus.

Die Serien in der Eastern Conference sind weiterhin geprägt von großer Spannung und Ausgeglichenheit. So auch am Sonntag in Boston in Spiel vier gegen Carolina. Zunächst gingen die Hurricanes noch zweimal in Führung: Brett Pesce (15.) und Jordan Staal nach nur 33 Sekunden im zweiten Drittel legten jeweils für die Gäste vor. Patrice Bergeron glich zwischenzeitlich aus (17.).

Raanta, DeBrusk und ein umstrittenes Tor

Die Schlüsselszene war dann der umstrittene Treffer zum 2:2 nur 76 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Nachdem der Puck unter Hurricanes-Keeper Antti Raanta schon begraben schien, dann inklusive Kontakt mit dem Goalie herausgestochert und von Jake DeBrusk schließlich über die Torlinie befördert wurde, entschied sich Carolinas Coach Rod Brind'Amour zu einer "Challenge", um das Tor per Video-Entscheid durch die Referees aberkennen zu lassen.

Die Unparteiischen erkannten jedoch keine Regelwidrigkeit, sodass nicht nur der Treffer zählte, sondern Brind'Amour für die fehlgeschlagene Challenge auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung hinnehmen musste. Zu allem Unglück aus Sicht der Gäste traf Sebastian Aho anschließend auch noch Bergeron mit dem Stock im Gesicht, der Bruins-Kapitän blutete, was eine weitere vierminütige Strafe zur Folge hatte.

Doppelter Marchand zum Sieg

Boston nutzte die doppelte Überzahl anfangs des zweiten Drittels zum 3:2-Treffer durch Brad Marchand. Anschließend stellten David Pastrnak (46.) und schließlich erneut Marchand 35 Sekunden vor Schluss ins leere Tor den 5:2-Endstand her. Doppeltorschütze Marchand verbuchte obendrein auch noch drei Assists und war damit an allen fünf Treffern seines Teams direkt beteiligt. Und so geht es nun mit Gleichstand in der Serie in Spiel fünf (Mittwoch, 1 Uhr MESZ) wieder in Raleigh weiter.

Bemerkenswert: Boston hatte in der Partie ohne sein Topverteidiger-Duo Charlie McAvoy und Hampus Lindholm (beide verletzt) auskommen müssen.