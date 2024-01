"Brille" gegen Sabalenka abgewendet: Seidels Tränen weichen einem Lächeln

Am ersten Tag der Australian Open verlor die deutsche Qualifikantin Ella Seidel deutlich gegen Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka. Die Höchststrafe wendete die 18-Jährige aber ab.

Erleichterung: Ella Seidel wehrte sich am Ende tapfer gegen Aryna Sabalenka. Getty Images

Die Partie war von Beginn an eine klare Angelegenheit. Seidel fand kein Mittel gegen die aggressive Sabalenka, die sich kaum Fehler leistete und äußerst konzentriert agierte. Dementsprechend einseitig verlief das Match, die Deutsche musste den ersten Durchgang gegen die Weltranglistenzweite in der Rod Laver Arena ohne Spielgewinn abgeben.

AustraliAn Open Die Duelle der Deutschen 2024

Nach einem völlig verkorksten Rückhandvolley bei 0:3 im zweiten Satz kamen der verzweifelten Seidel dann die Tränen. "Das ist natürlich brutal für ihre Familie und für uns alle, ein trauriges Mädchen zu sehen. Trotzdem muss sie stolz sein", sagte der dreimalige Wimbledonsieger am Sonntag als TV-Experte bei Eurosport. Das Publikum munterte die Deutsche nochmal auf und feierte jeden ihrer wenigen Punkte mit Extra-Applaus.

Es half: Das durchaus mögliche Break gelang der Hamburgerin zwar anschließend nicht, zwei Matchbälle wehrte sie jedoch kurz darauf ab und brachte ihren Aufschlag durch - die 18-Jährige strahlte danach über das ganze Gesicht. Die sprichwörtliche "Brille", also ein 0:6, 0:6, blieb ihr damit erspart.

Sabalenka nutzt siebten Matchball

Nachdem Sabalenka bei eigenem Aufschlag vier weitere Matchbälle vergeben hatte, war Seidels Widerstand dann endgültig gebrochen. Mit 6:0 und 6:1 zog die Belarussin völlig verdient in die zweite Runde ein, gerade einmal 53 Minuten hatte sie dafür benötigt.

Für Seidel war der Einzug in die Hauptrunde schon ein Erfolg, mit ihrer Leistungssteigerung gegen Ende der Partie hinterließ sie zudem einen positiven letzten Eindruck. "Diese Erfahrungen kannst du nicht mit Geld bezahlen. Ich glaube, das wird ihr unglaublich viel Kraft und Energie geben in den nächsten Wochen und Monaten", so Becker weiter.

Vor Seidel hatte Tamara Korpatsch ihre Erstrundenpartie gewonnen. Gegen die Britin Jodie Burrage gewann die 28-Jährige mit 2:6, 6:3, 6:0. Korpatsch trifft nun auf die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova.