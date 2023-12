Brignone siegt vor Vlhova und Shiffrin - Gut-Behrami geschlagen

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Rennen schaffte Lara Gut-Behrami am Mont Tremblant diesmal nicht den Sprung aufs Podium. Es siegte die Italienerin Federica Brignone.

Federica Brignone gewann am Mont Tremblant. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Brignone, amtierende Weltmeisterin in der Kombination, siegte im gut 100 Kilometer nordwestlich von Montreal in der kanadischen Provinz Quebec gelegenen Skiort vor der Slowakin Petra Vlhova (+ 0,21 Sekunden). Dritte wurde US-Superstar Mikaela Shiffrin (+ 0,29). Hinter der Schwedin Sara Hector (+ 0,56) wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+ 0,59) diesmal nur Fünfte.

"Ich habe mich gar nicht so gut gefühlt im zweiten Durchgang", meinte Brignone, die als Führende nach dem ersten Durchgang ins Finale gegangen war. "Der Schnee schien so langsam. Da dachte ich: Ich muss Gas geben." Nach ihrem sechsten Platz in Killington im US-Bundesstaat Vermont habe sie einfach zeigen wollen, "wie gut ich Skifahren kann", fügte sie nach ihrem bereits 22. Weltcup-Sieg an.

Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, schied bereits im ersten Durchgang kurz vor dem Ziel aus.

Am Sonntag (17.00 und 20.00 Uhr MEZ) steht in Kanada ein weiterer Riesenslalom an.

