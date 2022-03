Brignone gewinnt letzten Riesenslalom - Worley holt kleine Kristallkugel

Federica Brignone hat den letzten Riesenslalom der Frauen in dieser Saison gewonnen. Der Weltcup in dieser Disziplin geht an Tessa Worley, Mikaela Shiffrin ging leer aus.

Tessa Worley freut sich über den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom. picture alliance/KEYSTONE