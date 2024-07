Brighton sichert sich Minteh - für 40 Mio. Euro?

19 Jahre alt ist Yankuba Minteh gerade einmal, und doch stand er schon bei diversen Vereinen unter Vertrag. An diesem Montag kam der nächste dazu: Brighton and Hove Albion verpflichtete den Angreifer von Newcastle United und stattete ihn mit einem Arbeitspapier bis 2029 aus. Zuletzt war Minteh von Newcastle an Feyenoord (zehn Ligatore, sechs Assists) verliehen, zuvor hatte er bei Odense BK in Dänemark und in seiner gambischen Heimat gespielt. Laut "The Athletic" beträgt die Ablöse umgerechnet rund 40 Millionen Euro.