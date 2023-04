Lindelöf macht's - ManUnited im FA-Cup-Finale gegen City

ManUnited hat nach dem Europa-League-Aus eine Reaktion gezeigt. Im FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton setzten sich die Red Devils im Elfmeterschießen durch.

Die Seagulls waren nach dem 2:1-Sieg bei den Blues verletzungsbedingt zu zwei Wechseln gezwungen: Enciso und Welbeck begannen für den angeschlagenen Veltman (Bank) sowie Ferguson (Knöchelverletzung).

ManUniteds Trainer Erik ten Hag nahm nach dem Europa-League-Aus in Sevilla (0:3) drei Änderungen vor: Shaw, Bruno Fernandes und der sich wieder bei vollen Kräften befindende Top-Torjäger Rashford starteten für Maguire (Gelb-gesperrt), Sabitzer und Shaw (beide Bank).

Brighton startet besser - De Gea pariert glänzend

Den Nordengländern waren in der Anfangsphase die Nachwirkungen der Sevilla-Pleite anzumerken: Brighton setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest und holte den ersten Freistoß heraus. Diesen hob der argentinische Weltmeister Mac Allister herrlich über die Mauer - De Gea kratzte die Kugel glänzend aus dem Eck (8.). Die Seagulls behielten die Initiative und vergaben durch Enciso die nächste Gelegenheit (13.).

Bruno Fernandes gab nun auch auf Seiten der Red Devils die erste offensive Kostprobe ab (15.). Nach kurzzeitigem Leerlauf meldete sich die De Zerbi-Elf mal wieder zu Wort. Wie so oft initiierte Mitoma mit einem seiner unnachahmlichen Tempo-Dribblings, der Ball landete bei Enciso. Der Paraguayer verfehlte das Eck nur knapp (32.).

Enciso und Welbeck vergeben - Sanchez pariert auf der Gegenseite

Kurz vor dem Halbzeitpfiff wachte MUFC plötzlich auf: Casemiro setzte Bruno Fernandes technisch fein per Direktabnahme in Szene - der Portugiese setzte das Leder nur minimal daneben (44.). Auch Martial und Eriksen näherten sich vor dem Pausengang an (45.+1. 45.+3).

Infolge einer Ecke musste De Gea nach einer guten Stunden sein ganzes Können aufbringen: Encisos Direktabnahme klärte der Spanier mit einer Hand zur Ecke (57.). Welbeck köpfte die nächste Ecke freistehend drüber (59.). Es blieb ein Hin- und Her: Anthony scheiterte auf der Gegenseite an Brightons Keeper Sanchez (64.).

Sabitzer läutet Verlängerung ein - ManUnited drückt auf Führung

Auf der Gegenseite war erneut Schlussmann De Gea (83.) gefragt. Der Keeper zeigte sich auch in dieser Situation auf dem Posten. Weil der eingewechselte Ex-Dortmunder Sancho bei seiner ersten Aktion nicht genau genug zielte, ging es in die Verlängerung (88.).

In dieser köpfte Bayern-Leihgabe Sabitzer am Fünfer die erste Chance nach Sancho-Flanke daneben (98.). Ten Hags Elf lief fortan nochmals hoch an - Rashford scheiterte am stark reagierenden Sanchez (105.).

March zeigt Nerven - Lindelöf schießt Red Devils ins Glück

Im zweiten Durchgang der Verlängerung schnappte Brighton die zweite Luft: Marchs Schuss brachte De Gea nicht in ernsthafte Bedrängnis (108.). Und auch Rashford sowie Casemiro (112., 118.) überwanden Sanchez nicht mehr, sodass es nach torlosen 120 Minuten ins Elfmeterschießen ging.

In diesem zeigten sage und schreibe zwölf Schützen keine Nerven. Nach Weghorsts verwandeltem Elfer stand es 6:6. Auf Seiten der Seagulls trat nun March an. Der Flügelmann setzte die Kugel deutlich über den Kasten. Lindelöf schnappte sich den nächsten Elfmeter an und besorgte für United den vielumjubelten Einzug ins FA-Cup-Finale.

Dort kommt es nun zum Manchester-Derby in Wembley. Nach dem Sieg im League Cup bewahren sich die Red Devils somit eine weitere Titelchance in der laufenden Spielzeit.