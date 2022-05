Heftiges 0:4 bei Brighton - Manchester United verpasst die Champions League

Bei seinem vorletzten Spiel als Interimstrainer von Manchester United musste Ralf Rangnick eine heftige Pleite hinnehmen. Bei den in diesem Jahr zu Hause noch sieglosen Seagulls gingen die Red Devils mit 0:4 unter.

Brighton holte gegen United den ersten Heimsieg in diesem Jahr. IMAGO/Shutterstock

Ralf Rangnick, der auf dieselbe Startelf wie beim 3:0-Sieg über Brentford am vergangenen Montag vertraute, sah einen unkoordinierten Beginn seiner Mannschaft. Brighton trat forsch auf und belohnte sich nach einer Viertelstunde mit dem Führungstreffer durch Caicedo.

Anschließend zeigte sich United durch Mata ein erstes Mal vor dem gegnerischen Tor (20.), blieb aber defensiv anfällig. Die Seagulls reihten Vorstoß an Vorstoß, jedoch oft, ohne zum Abschluss zu kommen. Die wenigen Torschüsse der Hausherren waren zu harmlos. Erst Minuten vor dem Pausenpfiff leistete sich Varane einen üblen Fehler, den Ex-United-Angreifer Welbeck aber nicht zu bestrafen wusste (42.).

ManUnited nach der Pause kalt erwischt

Zur zweiten Hälfte brachte Rangnick mit Fred und Cavani zwei neue Akteure für die Offensive, die aber zunächst nicht im Fokus standen. Denn Cucurella traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:0 (49.) - und Brighton blieb am Drücker: Groß belohnte die Bemühungen mit einem tollen Solo zum 3:0 (57.) und Trossard machte den Wahnsinn mit dem 4:0 perfekt (60.).

Immerhin das 5:0 blieb den Red Devils erspart (Trossard an den Pfosten, 65.), die die Partie zum Ende hin ausgeglichener gestalteten. Bruno Fernandes versuchte es aus der Distanz (69.), ehe der eingewechselte Maguire nach einer Ecke am stark reagierenden Sanchez scheiterte (72.).

Die Schlussphase trudelte nur noch vor sich hin. Brighton stellte das gnadenlose Pressing ein, kam aber noch zur guten Gelegenheit durch Welbeck, der knapp verpasste (86.). Den Schlusspunkt setzte Diogo Dalot (90.+2), dem aber nicht einmal Ergebniskosmetik gelang.

Damit müssen die Red Devils die zuvor schon ohnehin kaum kaum vorhandenen Hoffnungen auf die Champions League definitiv begraben und sollten auf den sicheren Einzug in die Europa League hoffen.

United ist am letzten Spieltag (22. Mai) um 17 Uhr zu Gast bei Crystal Palace, Brighton hat vorher noch am nächsten Sonntag (15 Uhr) ein Spiel in Leeds zu bestreiten.