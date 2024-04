De Bruynes Novum ebnet den Weg: ManCity wahrt gute Ausgangsposition

Nach dem Sieg von Arsenal war der Druck auf Manchester City durchaus vorhanden. Doch die Skyblues ließen sich davon nicht beirren und feierten einen nie gefährdeten 4:0-Erfolg in Brighton.

Traf erstmals in der Premier League per Kopf: Kevin De Bruyne. IMAGO/Shutterstock

Trotz Brightons Negativserie (nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Ligapartien) hatte Pep Guardiola auf der Pressekonferenz vor den Seagulls gewarnt, "weil die Art und Weise, wie sie spielen, immer noch da ist". Damit spielte er unter anderem auf das phasenweise hohe Anlaufen an. Gleich in der dritten Minute bekam ManCity davon eine Kostprobe: Nach einer hohen Balleroberung näherte sich Welbeck an (3.).

Groß fälscht unhaltbar für Steele ab

Mit Ausnahme dieser Szene agierten die Citizens, bei denen im Vergleich zum 1:0 gegen Chelsea Ederson, Gvardiol und Kovacic für Ortega Moreno, Stones sowie Grealish starteten, aber sehr souverän. Die Gäste kontrollierten das Geschehen und nutzten gleich ihre erste Chance. De Bruyne traf per Flugkopfball (17.) - und war darüber anschließend selbst sichtlich verwundert. Der Grund: Es war sein erstes Kopfballtor in der Premier League überhaupt.

Anschließend nahm die Partie Fahrt auf und war 17 Minuten später nach Fodens Doppelpack (26., 34.) schon vorentschieden. Allerdings bekam der Offensivspieler von seinem Lieblingsgegner - es war seine Tore sieben und acht gegen Brighton, so viele schoss er gegen kein anderes Team - Unterstützung. Zunächst fälschte Groß einen direkten Freistoß ins Netz ab und beim 3:0 unterlief Barco, einer von drei Neuen bei den Seagulls nach dem 1:1 in Burnley, an der eigenen Strafraumkante einen folgenschweren Fehlpass.

Alvarez setzt den Schlusspunkt

Mit der deutlichen Führung im Rücken schaltete der amtierende Meister nach Wiederanpfiff ein paar Gänge zurück. Nur ein Skyblue wollte unbedingt noch treffen: Nachdem Alvarez kurz zuvor zweimal aus der Distanz verzogen hatte (59., 60.), durfte der Haaland-Vertreter noch zum Jubeln abdrehen (62.).

Brighton, das durch die passiveren Gäste in Durchgang zwei etwas aktiver als zuvor war, gab sich trotz des Spielstands nicht auf. Belohnen konnten sich die Hausherren für den couragierten Auftritt aber nicht - unter anderem, weil Joao Pedro in der Schlussphase links vorbeischoss (85.).

Durch den Sieg behält Manchester City die Meisterschaft weiterhin in der eigenen Hand. Bei einem Spiel weniger als Arsenal beträgt der Abstand einen Zähler.

Bei der Mission Titelverteidigung steht für die Citizens als nächstes das Gastspiel in Nottingham an. Am Sonntag gastieren sie bei den Tricky Trees von Nottingham Forest (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Brighton ist ein paar Stunden zuvor in Bournemouth gefordert (15 Uhr).