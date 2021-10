Arsenals Siegesserie reißt in Brighton

Bislang hieß es beim FC Arsenal hopp oder top in der Liga. Nach drei Niederlagen folgten zuletzt drei Siege. In Brighton gab es nun das erste, torlose Unentschieden der Saison.

Pierre-Emerick Aubameyang traf in Hälfte eins den Pfosten. imago images/Shutterstock

Nach dem verpatzten Saisonstart hatte sich der FC Arsenal zuletzt gefangen und nach drei Niederlagen drei Siege - zuletzt ein 3:1 gegen Tottenham - feiern dürfen. Allerdings musste Trainer Mikel Arteta zuletzt einen schmerzhaften Verlust hinnehmen, denn Xhaka zog sich gegen Tottenham eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu und wird monatelang fehlen.

Gegen das Überraschungsteam Brighton & Hove Albion nahm Lokonga den Platz des Schweizers ein. Im strömenden Regen in Südengland entwickelte sich ein munteres Spiel. Etwas besser kamen die Seagulls um den Ex-Ingolstädter Pascal Groß in die Partie und wären beinahe nach einem Fehler von Keeper Ramsdale in Führung gegangen. Allerdings war der Torhüter auch stark von Duffy angegangen worden, den fallengelassenen Ball konnte Dunk aber im Fallen nicht ins Tor befördern (21.).

Aubameyang trifft den Pfosten

Nur zwei Minuten später hatten auch die Gunners ihre erste dicke Möglichkeit. Aubameyang köpfte aus sehr spitzem Winkel an den Pfosten (23.). Auch in der Folge gab es Abschlüsse auf beiden Seiten, doch zu viele flogen meterweit neben oder über die jeweiligen Tore.

Viel über, wenig auf die Tore

Auch in Hälfte zwei zeigte sich das gleiche Bild: Beide Teams waren bemüht und spielten nach vorne, alleine der Killerinstinkt fehlte. In der Schlussphase mussten dann beide Keeper doch noch einmal eingreifen. Erst blieb Sanchez gegen Smith Rowe lange stehen (76.), dann wischte Ramsdale erst eine tückische Cucurella-Hereingabe (81.) und dann einen Kopfball des eingewechselten March (86.) aus seinem Fünfmeterraum.

So blieb es letztlich beim leistungsgerechten, torlosen Unentschieden, das für den FC Arsenal das erste Remis der Saison ist. Brighton bleibt damit weiterhin vier Punkte vor den Gunners platziert.