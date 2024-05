Brighton: De Zerbi geht nach Saisonende

Brighton & Hove Albion hat am Samstagnachmittag bestätigt, dass Cheftrainer Roberto de Zerbi den Verein nach dem letzten Premier-League-Spiel der Saison am Sonntag gegen Manchester United verlassen wird - trotz eines bis Sommer 2026 gültigen Vertrags. Der Italiener wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.