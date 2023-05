Briel verlässt Hoffenheim

Mit Geschäftsführer Frank Briel, der zuletzt die Ressorts Sport und Finanzen verantwortete, geht ein Hoffenheimer Urgestein.

Am Wochenende erst hatte Manager Alexander Rosen einen Umbruch angekündigt, der "diesmal etwas größer ausfallen wird". Und sich dabei natürlich auf den Spielerkader der Hoffenheimer bezogen. Allerdings gibt es zeitnah nun auch Veränderungen in der Führungsetage des Bundesligisten. Wie die Kraichgauer am Montag bekanntgaben, wird Geschäftsführer Frank Briel den Klub verlassen.

Der 48-Jährige arbeitete bereits seit 2006 für die TSG und kann daher als Hoffenheimer Urgestein eingeordnet werden. Damals war der Diplom-Kaufmann von der SAP zunächst als kaufmännischer Leiter nach Hoffenheim gekommen und vier Jahre später zum Geschäftsführer Finanzen befördert worden. Nach dem Ausscheiden seines Geschäftsführer-Kollegen Dr. Peter Görlich im Sommer 2021 war Briel neben den Feldern Finanzen, IT, Organisation und Verwaltung auch der Bereich Sport zugordnet worden. Trotz der umfassenden Verantwortung war der einstige Basketballer stets im Hintergrund geblieben und in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent.

Eines der Problemfelder, die der kicker als solches erkannt und benannt hatte. Deshalb wird es sehr interessant sein, wie sich die TSG in diesem Bereich künftig aufstellen wird.

So erklärt Briel seine Entscheidung

"Es war eine außergewöhnliche und spannende Reise, die ich mit der TSG unternehmen durfte. Für die vielen Erfahrungen und einzigartigen Erlebnisse bin ich dankbar. Ich habe aber nun mehr als ein Drittel meines Lebens bei der TSG verbracht und für mich im Laufe des vergangenen Jahres die Entscheidung getroffen, dass nach dieser Saison Schluss sein wird, und ich mich gerne noch einmal neu orientieren möchte", erklärt Briel seine Entscheidung, "umso glücklicher war ich, dass wir nach einer intensiven, komplizierten und aufreibenden Saison den Ligaverbleib sichern konnten. Ich habe diesen Klub aus der Regionalliga bis in die Champions League begleitet, dabei interessante Menschen kennengelernt und spannende Projekte in leitender Position verantworten dürfen."

Auch Hoffenheims Gesellschafter würdigt den Scheidenden. "Frank Briel war ein zuverlässiger Wegbegleiter und ein exzellenter Fachmann, dessen Arbeit auch ligaweit auf hohe Anerkennung gestoßen ist", lobt Dietmar Hopp, "ich danke Frank für seine geleistete Arbeit und wünsche ihm für seine neuen Pläne viel Erfolg und persönlich alles Gute."

Kehrt die TSG in die Gewinnzone zurück

Inwieweit auch die jüngste sportliche Krise sowie die finanziellen Engpässe der Kraichgauer zu der Entwicklung beigetragen haben, bleibt derweil im Dunkeln. Nach üppigen Überschüssen und Rekordbilanzen vor der Coronakrise (rund 120 Millionen Euro Transfererlöse 2019/20) hatte Hoffenheim zuletzt im Geschäftsjahr 2021/22 einen Rekordverlust von 42 Millionen Euro bilanzieren müssen. "Für mich als Kaufmann ist es jedes Mal schmerzhaft, wenn ein negatives Ergebnis zu präsentieren ist. In den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten waren gerade auf finanzieller Ebene enorme Herausforderungen zu meistern, ein mittelständisches Unternehmen durch die Pandemie-Jahre zu führen, stach dabei besonders heraus", blickt der scheidende Geschäftsführer zurück, dessen Auftrag klar formuliert war: "Mittel- und langfristig wollen und müssen wir die schwarze Null ausweisen. Wir haben die klare Aufgabe, dass die TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist herausfordernd, aber zu leisten und definitiv möglich", hatte Briel stets betont und prognostiziert für die nun zu Ende gehende Saison die Rückkehr der TSG in die Gewinnzone. Weil zuletzt auch der Transfermarkt wieder ansprang und Hoffenheim mit David Raum (26 Mio. nach Leipzig) und Georginio Rutter (28 Mio. plus Boni zu Leeds) wieder satte Einnahmen verbuchte.