Briegels "Einwurf" 1991: "Unfassbar! Bakero zerstörte Lauterns Träume"

Das legendäre Europapokal-Aus des 1. FC Kaiserslautern gegen Barça thematisierte auch FCK-Legende Hans-Peter Briegel in einem "Einwurf" für den kicker einen Tag später am 7. November 1991. Er zog einen Vergleich zum einem anderen unvergessenen Spiel der Roten Teufel. Sein damaliger Text im Wortlaut...

"Unfassbar. Barça schließt einen Angriff erfolgreich ab. Das Aus für Lautern. Die Spanier im Fritz-Walter-Stadion. Welch eine Stimmung, welch ein Spiel! Lautern machte von Beginn an alles richtig. Offensive, ohne die Abwehrarbeit zu vernachlässigen. Und die Tore fielen genau zum richtigen Zeitpunkt. Bei beiden Toren demonstrierte Hotic seine tolle Schlitzohrigkeit.

Und als Höhepunkt der tolle Treffer von Goldbaek. Der reine Wahnsinn. Am Ende war alles umsonst. Der Treffer von Bakero machte alle Lauterer Träume zunichte. Unfassbar! Europapokal - Betzenberg - da werden bei mir natürlich Erinnerungen wach. Erinnerungen an ein tolles Spiel, das ich nie vergessen werde. Am 17. März 1982 bebte der "alte Betze". Der reine Wahnsinn! 1:3 hatten wir das Hinspiel in der "Hölle von Bernabeu" gegen Real Madrid verloren. Die "Königlichen" hatten mit ihrer rustikalen Gangart für das Rückspiel genügend Motivation versprüht. Mich hatte es an den Bändern erwischt, zugegeben ohne gegnerische Einwirkung, und Friedhelm Funkel hatten sie durch ein rüdes Foul übel zugerichtet.

Bei dem Spiel gegen Real hatten wir eine ähnliche Situation wie der FCK vor dem Barcelona-Spiel. Hans-Peter Briegel zieht einen Vergleich zum Lauterer 5:0-Sieg gegen Real 1982

Die Einstellung stimmte bei uns. Da brauchte Trainer Kalli Feldkamp uns nicht viel zu motivieren. Am Spieltag ging's nach dem Frühstück spazieren, Mittagessen, anschließend Ruhe, dann Kaffee und Kuchen sowie eine kurze Besprechung.

Motivation - das Zauberwort, bei dem ohnehin keiner so genau weiß, was dahinter steckt, benötigten wir keine zusätzliche. Wie ich ohnehin der Meinung bin, dass ein Profi, der bei solchen Spielen noch motiviert werden muss, seinen Beruf verfehlt. Hinzu kommt, dass in der Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel nur noch 50 Prozent der Worte des Trainers aufgenommen werden, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Da steigt in einem das Kribbein auf, das man für große Leistungen braucht.

Bei dem Spiel gegen Real hatten wir eine ähnliche Situation wie der FCK vor dem Barcelona-Spiel. Wir konnten frei aufspielen, hatten nichts zu verlieren. Und dann kam das Glück hinzu, schon nach 12 Minuten mit 2:0 Toren in Führung zu liegen. Wir hatten Real kalt erwischt und damit war die Partie praktisch gelaufen, denn die Madrilenen wussten gar nicht, wo sie waren.

Die Bundesliga ist interessant - aber die Spitzenteams fehlen. Hans-Peter Briegel im November 1991

Der angeschlagene Friedhelm Funkel "rächte" sich für die üblen Fouls in Madrid mit zwei Toren. Das ist die Sprache, die Fußballer verstehen...

Noch ein Wort zum Abschneiden der Bundesligisten in der 2. Runde des Europapokals: Ein schwarzer Dienstag, ein düsterer Mittwoch. Stuttgart machte alles, was man nicht machen durfte, nur mit langen, hohen Bällen - das war ärmlich. Und die Bayern? Sie sind noch lange nicht über den Berg. Die Abgänge, eines Augenthaler, Reuter und Kohler tun weh. Europapokal als Gradmesser der Bundesliga: Die Bundesliga ist interessant - aber die Spitzenteams fehlen. Deswegen kann jeder jeden schlagen."

(Hans-Peter Briegels "Einwurf" vom 7. November 1991 für den kicker)

Lesen Sie auch: Kaiserslauterns Barça-Trauma - "Nicht vergessen, nur verdrängt"