Briefmarken-Serie für Olympia: Auch Stich als Künstler aktiv

Die Deutsche Sporthilfe hat gemeinsam mit der Deutschen Post eine Briefmarken-Serie mit dem Titel "Für den Sport - Faszination der Spiele" präsentiert - und dabei auf die Unterstützung ehemaliger Olympiasieger und Olympia-Teilnehmer zurückgegriffen. Die Motive der Briefmarken wurden von Tennis-Legende Michael Stich, Fußball-Olympiasiegerin Josephine Henning und Deutschlands erfolgreichster Eishockeyspielerin Maren Valenti gestaltet.

Die Sporthilfe stellte die Briefmarken-Serie am Donnerstag gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post im Berliner Olympiastadion vor. Das Gemälde "courage" von Stich, der 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona gemeinsam mit Boris Becker die Goldmedaille gewann, zeigt in abstrakter Weise die Farben der olympischen Ringe. "In meinem Werk habe ich versucht, die Energie, die Olympischen Spiele vermitteln, das Vereinte und das Welt- und Sportlervereinende umzusetzen", so Stich.

Josephine Henning, Goldmedaillengewinnerin 2016 in Rio de Janeiro mit dem deutschen Team, widmet sich mit ihrem Gemälde den "Olympischen Gefühlen". Die ehemalige Eishockeyspielerin Maren Valenti, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City am Start, stellt Paris, den Austragungsort der diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spiele, in den Mittelpunkt ihres Briefmarken-Motivs. Die drei ehemaligen Athleten sind auch als Künstler aktiv.

"Es ist inspirierend, wie die drei Künstler:innen die Werte des Sports und den Geist olympischer und paralympischer Spiele in ihren Werken dargestellt haben", sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe.

Die drei im Stil recht unterschiedlichen Motive wurden von Jan-Niklas Kröger, Briefmarken-Designer der Deutschen Post, in "Briefmarken-Form" gebracht und entsprechend gestaltet. Wie alle Sonderpostwertzeichen der Serie "Für den Sport" sind die Marken mit einem Zuschlag auf das eigentliche Porto versehen. Die daraus erzielten Erlöse kommen der Sporthilfe zur Förderung der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen zugute.

Die Briefmarken erscheinen in einer Auflage von jeweils rund 1 Millionen Stück und sind ab sofort im Onlineshop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961/3818-3818). In den Philiatelieshops, im Online-Shop oder beim Bestellservice können zudem Produkte um die Briefmarke erworben werden. Offizieller Herausgeber der Marken mit dem Aufdruck "Deutschland" ist das Bundesministerium für Finanzen.

Mit der Briefmarkenserie "Für den Sport" unterstützt das Bundesministerium der Finanzen die Sporthilfe bereits seit mehr als 55 Jahren. Mit den Fördermitteln aus den Marken mit dem "Plus" - seit 1968 rund 140 Millionen Euro - erhalten auch zukünftig deutsche Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen über die Sporthilfe wichtige finanzielle und ideelle Unterstützung auf dem Weg zu ihren großen Erfolgen.

Weitere Informationen zu den Sportbriefmarken:

» www.sporthilfe.de/sportbriefmarken

» Briefmarke Paris 2024 Maren Valenti (Post Onlineshop)

» Briefmarke Paris 2024 Josephine Henning (Post Onlineshop)

» Briefmarke Paris 2024 Michael Stich (Post Onlineshop)