Bridges muss für Mundschutz-Wurf zahlen - Curry kündigt Comeback an

Miles Bridges von den Charlotte Hornets muss für seinen Wutausbruch in Atlanta tief in die Tasche greifen. Steph Curry hat indes sein Comeback angekündigt.

Zuletzt nur Zuschauer: Steph Curry. NBAE via Getty Images

Bridges wurde nach dem Verpassen der Play-offs von der Liga mit einer Strafe von 50.000 US-Dollar belegt. Das ist die höchste individuelle Strafe, die die NBA in dieser Saison gegen einen Spieler für ein Vergehen ausgesprochen hat.

Der Hornets-Star hatte bei der 103:132-Niederlage bei den Atlanta Hawks am Mittwoch frustriert seinen Mundschutz in Richtung Zuschauer geworfen und damit eine junge Frau getroffen. Der 24 Jahre alte Power Forward war wegen zweier technischer Fouls des Feldes verwiesen worden. Bridges hatte seine Aktionen nach dem Spiel als "nicht akzeptabel" bezeichnet und gebeten, dass ihn jemand "mit der jungen Dame in Kontakt" bringt.

Beverleys unangemessene Äußerungen

Wegen mehrerer Vergehen kommt Patrick Beverley von den Minnesota Timberwolves in dieser Woche auf eine insgesamt noch höhere Strafe. Der 33 Jahre alte Guard muss wegen "unangemessener Äußerungen", einschließlich der "ungeheuerlichen Verwendung von Obszönitäten", nach dem Play-off-Einzug der Timberwolves am Dienstag gegen sein ehemaliges Team, die Los Angeles Clippers, 30.000 US-Dollar zahlen. Wegen ungebührlichen Verhaltens gegen einen Schiedsrichter beim letzten regulären Saisonspiel gegen die Chicago Bulls hatte Beverley erst zwei Tage zuvor bereits eine Strafe von 25.000 US-Dollar erhalten.

Curry will bereit sein

Pünktlich zum Beginn der Play-offs steht unterdessen Superstar Stephen Curry vor seinem Comeback. Der Point Guard der Golden State Warriors ist "sehr optimistisch" und kündigte nach seiner Verletzung am linken Fuß eine Rückkehr für den Auftakt der Meisterrunde am Sonntag gegen die Denver Nuggets an.

"Das Ziel war immer, für das erste Spiel bereit zu sein, das ist es immer noch", sagte Curry, der seit fast einem Monat nicht mehr gespielt hat, in einem Podcast seines Teamkollegen Draymond Green. Die Warriors, Champion der Jahre 2015, 2017 und 2018, hatten zuletzt zweimal die Play-offs verpasst.

"Ich bin sehr aufgeregt, weil ich weiß, wie sehr ich diese Atmosphäre mag. Ich möchte nichts verpassen", sagte der 34 Jahre alte Curry. Die Warriors beendeten die reguläre Saison auf dem dritten Platz der Western Conference hinter den Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies.