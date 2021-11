Brian Brobbey zurück im RB-Teamtraining

Nach gut dreiwöchiger Verletzungspause ist Stürmer Brian Brobbey (19) am Montag wieder ins Mannschaftstraining von RB Leipzig zurückgekehrt.

Der Neuzugang von Ajax Amsterdam hatte sich am 8. Oktober im EM-Qualifikationsspiel der niederländischen U 21 in der Schweiz (2:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, es war bereits seine zweite Muskelverletzung seit seiner Ankunft in Leipzig.

Auch deshalb kam Brobbey für RB in Pflichtspielen bislang nur auf sechs Einwechslungen und insgesamt 89 Einsatz-Minuten.

Für die Champions-League-Partie am Mittwoch gegen Paris St. Germain ist Brobbey angesichts der langen Ausfallzeit noch kein Thema. Möglicherweise winkt am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund ein Kaderplatz.