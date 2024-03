Breunigs Empfehlungsschreiben an Streichs Erstliga-Abteilung

Maximilian Breunig hat sich nicht nur in drei Kurzeinsätzen bei den Freiburger Erstliga-Profis ins Schaufenster gestellt. Aktuell gibt der Würzburger im Sturm der SC-Zweiten ein Bewerbungsschreiben nach dem anderen ab.

Bereits vor dieser Saison war es absehbar, dann kam jedoch einiges dazwischen. Dass sich Maximilian Breunig derzeit mit sechs Treffern in den jüngsten vier Partien des SC Freiburg II in den Mittelpunkt spielt, ist also keine besonders große Überraschung im Breisgau, schließlich hatte der 23-Jährige bereits in der Vorbereitung im vergangenen Sommer überzeugt - damals allerdings sogar bei den Profis. Dann jedoch bremsten ihn immer wieder kleinere Verletzungen aus, der Schritt zurück ins Drittligateam war unausweichlich.

Kurzeinsatz in der Allianz-Arena und gegen die Hammers

Das Problem: Die Freiburger, in der Vorsaison noch ein Spitzenteam, starteten mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen, in jeder dieser Partien wirkte auch Breunig mit. Zwar traf er beim 2:3 gegen Verl immerhin doppelt, ein Sieg sprang jedoch nicht heraus. Belohnt wurde Breunig trotzdem: Beim 0:3 der Freiburger Profis beim FC Bayern durfte er immerhin drei Minuten ran, zuvor war er schon beim 2:1 in Hoffenheim und dem 0:0 in Frankfurt im Kader gestanden, jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Auch in der Europa League beim 1:2 in der Gruppenphase der Europa League gegen West Ham United durfte er dabei sein und drei Minuten spielen.

Anders ist die Situation in der 3. Liga, dort sammelt Breunig fleißig Erfahrung, vornehmlich als Mittelstürmer. Und nun zeigte er bei seinen drei Treffern gegen Lübeck, seinem ersten Dreierpack in der 3. Liga, eindrucksvoll, in was für einer starken Verfassung er sich befindet. Bereits im Vorfeld der Saison war er angesichts seiner Leistungen in der Vorbereitung zu einem der Hoffnungsträger der SC-Zweiten auserkoren worden.

Geht Breunig Guttaus Weg?

Nun ist der gebürtige Würzburger, dessen jüngerer Bruder Louis (20) als Nürnberger Leihgabe bei Ligarivale Jahn Regensburg in der Innenverteidigung spielt, so richtig in Schwung gekommen, erzielte sechs Treffer in den vergangenen vier Partien und sendete damit auch ein dickes Empfehlungsschreiben an die eigene Erstligaabteilung. Sollte es dort jedoch nicht klappen, immerhin ist Breunig bereits 23 Jahre alt, dürfte es durchaus den einen oder anderen Zweit- oder Drittligisten geben, der sich Breunigs Dienste sichern könnte. So beispielsweise geschehen bei Julian Guttau, der in der vergangenen Saison noch bei Freiburg II gespielt hatte und nun beim TSV 1860 München reüssiert.

Dennoch ist auch bei Breunig klar, dass er noch zulegen kann: So hatte der Mann des Spiels beim 3:0 gegen Lübeck einige Chancen, hätte gut und gerne noch ein oder zwei Treffer mehr erzielen können. In der 51. Minute scheiterte er beispielsweise am Torpfosten. Dass er aber die Qualität besitzt, hat er nachgewiesen. Fraglich ist allerdings, ob er seine Freiburger vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren kann, immerhin sind es derzeit satte zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.