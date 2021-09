Bretschneider über sein Traumtor: "Abgerutscht"

Er legte mit seinem Sonntagsschuss den Grundstein für den Sieg des MSV Duisburg gegen Braunschweig. Feiern will Niko Bretschneider sein erstes Profitor aber nicht wirklich.

So wuchtig wie der Schuss in der 12. Minute im Duisburger Stadion war, so bescheiden gab sich Bretschneider danach. "Ich sage dazu 'abgerutscht'", kommentierte der 22-Jährige seinen Distanzschuss, der zur 1:0-Führung im rechten Kreuzeck einschlug. "Wenn man das will, klappt es nicht. Aber ich habe den Ball gut erwischt, die Flugbahn gesehen und mich dann sehr gefreut, dass er reinging."

Endlich hat Bretschneider mit Jo Coppens gleichgezogen

Für Bretschneider war der Treffer beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig gleichbedeutend mit seinem ersten Profi-Tor. Feiern will der Duisburger das aber nicht groß: "Das wird ganz entspannt, vielleicht gehe ich mit ein paar Kumpels essen", sagte er. "Danach wird regeneriert und der Fokus auf Viktoria Köln gelegt."

Ein bisschen auskosten musste Bretschneider seinen Treffer aber doch noch: "Unser Torwart Jo Coppens hat mich immer damit aufgezogen, dass ich noch kein Profi-Tor habe und er schon. Jetzt haben wir gleich viele Tore und er kann mich nicht mehr ärgern." Coppens traf 2018 im Trikot von Carl-Zeiss Jena durch einen weiten Abschlag gegen Werder Bremen II, ebenfalls in der 3. Liga.

Dotchev: "Mannschaft hat toll gespielt"

Bretschneider richtete den Blick aber schnell wieder auf die kommende Aufgabe: "Unser Ziel ist, Konstanz reinzubringen. Wir wollen in Köln die nächsten drei Punkte holen und eine Serie starten", sagte er.

Sein Trainer war indes voll des Lobes für sein Team und für das Spiel: "Das war Werbung für die 3. Liga. Die Mannschaft hat - bis auf die letzten Minuten - toll gespielt und verdient gewonnen", sagte Pavel Dotchev. Dass es am Ende noch einmal spannend wurde - die Braunschweiger machten aus einem 0:3 ein 2:3 -, hänge auch mit dem Kopf zusammen. "Wir hatten Chancen zum vierten Tor und ließen wieder wenig zu. Aber dieses Selbstvertrauen fehlt uns nach wie vor."

Am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der MSV auf Viktoria Köln. Wie sein Schützling Bretschneider will auch Dotchev nun eine Serie starten: "Ich bin sehr glücklich, dass wir heute gewinnen konnten und hoffe, dass wir diesen Trend beibehalten können."