Brest spielt Champions League - Lorient verpasst dramatisch das Wunder

PSG stand als Meister fest, aber im Rennen um europäische Tickets gab der letzte Ligue-1-Spieltag noch einiges her. Im Keller verpasste Lorient ein Wunder auf bitterste Weise.

Drei Punkte weniger, die Tordifferenz um sieben Tore schlechter: Die Ausgangsposition des FC Lorient vor dem letzten Spieltag der Ligue 1 hätte kaum ungünstiger aussehen können. Hoffnung machte vor allem der eigene Gegner - das schon abgestiegene Clermont Foot - und der Gegner des ärgsten Konkurrenten. Schließlich traf der FC Metz auf dem Relegationsplatz parallel auf Meister Paris St. Germain.

Zu Beginn der zweiten Hälfte bahnte sich ein wahres Wunder an: Nach 63 Minuten führte Lorient 4:0, während Metz 0:2 zurücklag. Plötzlich waren beide Teams in der Live-Tabelle nur noch ein Tor auseinander. Dieses fiel zwar, sodass in der Endabrechnung beide Teams 29 Punkte und eine Tordifferenz von -27 besaßen. Doch selbst die mehr geschossenen Tore des FCL halfen nichts: In der Ligue 1 zählen vorher noch die mehr geschossenen Auswärtstore im direkten Vergleich. Dort hatte Metz (2:3, 1:2) die Nase vorn - Lorient steigt trotz des 5:0-Sieges ab. Auf den FCM wartet die Relegation.

Brest verdrängt Lille und spielt in der Königsklasse

Besser als Platz 8 in der obersten Liga war Stade Brest in seiner Geschichte noch nie platziert. Und nun das: Der kleine Klub aus der Bretagne steht als 25. Starter in der kommenden Champions-League-Saison fest.

Mit dem 3:0-Sieg beim FC Toulouse und dem gleichzeitigen Patzer des Lille OSC gegen OGC Nizza (2:2) sicherte sich Brest Rang 3 und somit das Ticket für die Königsklasse. Lille tritt in der Qualifikation an.

Außer OGC Nizza steht nun auch der zweite französische Starter in der Europa League fest. Der RC Lens verspielte eine 2:0-Führung gegen Montpellier und muss daher als Siebter in die Conference-League-Play-offs, während Olympique Lyon (2:1 gegen Straßburg) in die Europa League zurückkehren wird.