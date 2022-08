Eine Woche vor Liverpool: ManUnited geht in Brentford unter

Manchester United hat sich beim FC Brentford bis auf die Knochen blamiert und beim noch glimpflichen 0:4 einen desolaten Eindruck hinterlassen. Nun wartet Liverpool.

Ratlosigkeit - so weit das Auge reicht: Manchester United. IMAGO/PA Images

Balldominant begannen die Red Devils bei Vorjahres-Aufsteiger Brentford, der aber schon früh wenig zuließ und derweil selbst durch Gegenstöße gefährlich wurde. Während Cristiano Ronaldos Fernschuss lange Zeit Uniteds beste Offensivbemühung war (4.), gerieten die Gäste nach einem Ballverlust des Portugiesen in Rückstand. Dafür war lediglich ein recht harmloser 20-Meter-Schuss von Dasilva notwendig gewesen, weil de Gea den Ball einfach durch seine Arme rollen ließ (10.).

Die Pannenshow war eröffnet. Einerseits präsentierte sich das effiziente Brentford als deutlich harmonischere und wesentlich besser auf den Gegner eingestellte Mannschaft. Andererseits machte sich United nicht nur selbst das Leben schwer, der englische Rekordmeister blamierte sich Minute für Minute mehr - während seine eigenen Angriffsbemühungen verpufften.

Pfiffe für Eriksen

Bei der flachen Ausführung eines Abstoßes verloren de Gea und der teilweise ausgebuhte Ex-Brentford-Profi Eriksen den Ball im eigenen Strafraum, Jensen hatte keine Schwierigkeiten, das 2:0 zu erzielen (18.). Mee gewann im Fallen das Kopfballduell mit Uniteds neuem Innenverteidiger Martinez (1,75 Meter) und erzielte das 3:0 (30.), beim vierten Gegentreffer durch Mbeumo hatten sich die Gäste per Konter vorführen lassen (35.).

Etwas besser wurde es nach der Pause und einem Ten-Hag-Dreifachwechsel, weil die Red Devils leichter in gefährliche Räume kamen und Cristiano Ronaldo zwei brauchbare Kopfbälle abgab (51., 52.). Doch wann immer Brentford seine Bemühungen wieder intensivierte, wurden Uniteds Ballbesitzpassagen zu brotloser Kunst und die Konterverteidigung der Gäste wieder und wieder auf die Probe gestellt.

Als nächstes wartet Liverpool

Doch die Bees hatten ihren Fuß längst vom Gaspedal genommen, während ihr Gast den seinen nie wirklich in die Tür bekam. Eriksen verpasste aus wenigen Metern noch den Ehrentreffer (81.), der an Brentfords auch in der Höhe durchaus angemessenem Sieg kaum noch etwas geändert hätte.

Für ManUnited ist der Fehlstart mit zwei bitteren Niederlagen zum Auftakt perfekt. Vier Premier-League-Niederlagen in Serie (saisonübergreifend) sind für den Rekordmeister zudem ein neuer Negativwert.

Am 3. Spieltag wartet auf die Red Devils das ultimative Duell im Old Trafford: das Heimspiel am Montagabend gegen den Erzrivalen Liverpool (21 Uhr). Brentford wird schon samstags (16 Uhr) bei Stadtrivale und Aufsteiger FC Fulham antreten.