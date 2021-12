Dank Foden: ManCity feiert den zehnten Premier-League-Sieg in Folge

Manchester City hat am Mittwochabend mit 1:0 beim FC Brentford gewonnen und damit seinen zehnten Premier-League-Sieg in Folge eingefahren. Der Aufsteiger wehrte sich zwar bis zum Schluss, doch letztlich enteilten die Citizens der Konkurrenz auf acht Punkte.

Entscheidender Mann in Brentford: Phil Foden bejubelt seinen Treffer. getty images

Am Ende war es nur ein einziges Tor, das die beiden Mannschaften trennte. Manchester City hatte das Spiel zwar über 90 Minuten beherrscht, doch Brentford hatte voller Leidenschaft gekämpft, Brentford hatte gut verteidigt, und Brentford hatte die Partie bis zum Schluss offen gehalten.

Eine gelungene Offensivaktion hätte dem Außenseiter genügt, um Citys Siegeszug zu beenden, doch die Skyblues brachten den knappen Vorsprung ins Ziel und gewannen auch das zehnte Premier-League-Spiel in Folge. Als Schiedsrichter David Coote das Duell am späten Mittwochabend abpfiff, stand ein 0:1 auf der Anzeigetafel des Community Stadium zu Brentford.

Brentford vergibt seine Chancen, Foden trifft

ManCity hatte zwar von Anfang an deutlich mehr vom Spiel, verstand es zunächst aber nicht, die Dominanz in klare Torchancen umzumünzen. Brentford verteidigte sehr konzentriert, machte die Räume geschickt eng und kam zu ersten Abschlüssen. Thompson stellte Ederson mit seinem Flachschuss zwar nicht vor Probleme (12.), dann aber schnupperte der Außenseiter am Führungstreffer: Nach einer Ecke kam Wissa zum Schuss, doch Joao Cancelo klärte auf der Linie (15.).

Eine Minute später lag der Ball auf der anderen Seite im Netz: De Bruyne hob die Kugel aus dem rechten Halbfeld in die Mitte, Foden stand frei und lenkte die Hereingabe mit dem ersten Kontakt aus fünf Metern über die Linie - 0:1 (16.).

ManCity war Herr der Lage, ließ im ersten Abschnitt aber sowohl die Zielstrebigkeit als auch die Kreativität vermissen. Erst nach der Pause kamen die Citizens griffiger daher. Brentford sorgte jetzt kaum noch für Entlastung, doch Foden (47.) und De Bruyne (66., Pfosten) waren bei ihren Versuchen nicht erfolgreich.

So blieb die Partie auch deshalb bis zum Abpfiff offen, weil ein Kopfballtor von Laporte wegen einer Abseitsstellung nicht zählte (87.). Brentford glaubte zwar an sich, musste schließlich aber die Überlegenheit des Meisters anerkennen.

Durch den Sieg liegt ManCity nun bereits acht Punkte vor dem Tabellenzweiten FC Chelsea, der gegen Brighton nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist.