Spektakel in London: Brentford trotzt Liverpool ein Remis ab

Was für ein Spiel: Der FC Liverpool kommt trotz zweier Führungen nicht über ein 3:3 gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Aufsteiger FC Brentford hinaus. Vor allem der turbulente zweite Durchgang wusste zu begeistern.

Nur vier Tage nach dem 3:0-Pokalsieg gegen Norwich im Duell der deutschen Trainer war der FC Liverpool um Jürgen Klopp in der Liga gefragt. Und der rotierte gegen Brentford ordentlich durch. Einzig Jones durfte gegen den Verein um U-21-Nationalspieler Janelt erneut starten.

Rettungsaktionen auf beiden Seiten

Zwar hätte den Reds nach den Niederlagen von Chelsea und ManUnited auch ein Unentschieden beim Aufsteiger gereicht - der LFC spielte aber von Beginn an auf Sieg. Nach gerade mal sieben Minuten lag Salah der Torschrei wohl schon auf den Lippen, doch Ayer rettete vor der Linie. Auf der anderen Seite verhinderte wenig später Matip im letzten Moment den Rückstand (12).

Die Bees blieben aber am Drücker - und durften nach Pinnocks Abstauber jubeln (22.). Nur vier Minuten später egalisierte Diogo Jota mit seinem Kopfball aber den Treffer der Londoner. In der Folge übernahm Liverpool mehr und mehr die Kontrolle. Zunächst stand jedoch der Pfosten sowie der herausragend parierende Raya den Reds-Spielern Jones und Diogo Jota im Weg (39.).

Turbulente zweite Hälfte

Im zweiten Durchgang belohnten sich die Gäste schließlich für ihre, wenn auch nur leichte, Überlegenheit: Salah erzielte per Volley sein 100. Premier-League-Tor für Liverpool (54.). Doch erneut sollte eine Führung nicht lange währen. Nach Janssons Lattentreffer stand Janelt goldrichtig und köpfte vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick ein.

Damit nicht genug, das torreiche Spektakel nahm weiter seinen Lauf: Als Jones' abgefälschter Schuss saß (67.), machte die Partie mehr und mehr den Anschein entschieden zu sein. Salah ließ das 4:2 aber fahrlässig liegen (77.) - und das sollte sich rächen.

Joker Wissa sticht

Denn Brentford gab sich nicht auf und gleichte inmitten frenetischen Jubels erneut aus. Joker Wissa chippte den Ball nur vier Minuten nach seiner Einwechslung über Alisson hinweg ins Netz (82.). Kurz vorm Schlusspfiff vereitelte Raya wieder einmal. So hielt der Keeper gegen Roberto Firmino das verdiente Unentschieden für den Aufsteiger fest (90.+3). Liverpool darf sich nichtsdestotrotz nach dem 6. Spieltag alleiniger Spitzenreiter nennen.

Auf Brentford wartet am 3. Otober (15 Uhr) West Ham. Für Liverpool steht am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Champions-League-Auswärtsspiel in Porto an.