Unglücksrabe Damsgaard: Brentford scheitert an Viertligist Gillingham

In der dritten Runde des englischen League Cup ist dem FC Gillingham eine Überraschung gelungen. Gegen den Favoriten aus Brentford reichte dem Viertligisten ein Torschuss in 90 Minuten - und das bessere Ende im Elfmeterschießen.

Dabei ging alles so gut los: Bereits in der dritten Minute brachte Toney den Favoriten aus der Premier League in Führung, der Weg ins Achtelfinale des League Cup schien sich früh zu ebnen. Doch damit weit gefehlt.

Denn Gillingham, als Tabellenzwanzigster der League Two alles andere als in guter Verfassung, wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. 75 Minuten verteidigte man mit Mann und Maus, hielt dagegen - und belohnte sich mit dem ersten - und einzigen - Torschuss, den Mandron zum Ausgleich nutzte.

Der Favorit aus London schaffte es nicht mehr, in der regulären Spielzeit zurückzuschlagen. 16 Mal schossen "The Bees" aufs Tor, doch Torhüter Turner ließ sich kein zweites Mal überwinden und hielt sein Team so in der Partie.

Nur 19 Prozent Ballbesitz, aber vom Punkt eiskalt

Mit nur 19 Prozent Ballbesitz erzwang der Underdog das Elfmeterschießen, in dem keinem der sechs Schützen die Nerven flatterten. Anders beim dänischen Nationalspieler Damsgaard, der als zwölfter Schütze antrat und vom Punkt nur die Latte traf.

Beim FC Gillingham brachen danach alle Dämme, dem unterklassigen Team war wieder einmal die Pokal-Überraschung geglückt. In der Runde der letzten 16 droht nun erneut ein echter Kracher, am Mittwoch tragen noch zahlreiche Erstliga-Klubs ihre Drittrunden-Partien aus. Dem Team dürfte das jedoch egal sein - gegen den Tabellenelften der Premier League hat man seine Pokal-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt.