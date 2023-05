Brennpunkt Abstiegskampf: Nürnberg ist wieder auf dem Weinzierl-Stand

Durch das 2:2 in Magdeburg und das Bielefelder 2:1 in Kaiserslautern ist das Relegations-Szenario für den 1. FC Nürnberg so konkret geworden, wie es schon seit Monaten nicht mehr war. Vor den letzten beiden Spielen sind es nur noch zwei Punkte, die den Club von Rang 16 trennen. Was macht jetzt Hoffnung?

Erst am Samstag konnte der Club einordnen, was von diesem 2:2 am Vorabend in Magdeburg zu halten war. Den Punkt hatten sich die Nürnberger durchaus verdient - und wenn Arminia Bielefeld tags darauf nicht mit 2:1 in Kaiserslautern gewonnen hätte, wäre es ein Wochenende gewesen, mit dem sie beim FCN gut hätten leben können. Weil die Arminia aber eben doch durch ein Last-Minute-Tor auf dem Betzenberg jubelte, war klar, dass das Unentschieden von Magdeburg die Nürnberger Lage erheblich verschärft hat.

In den vergangenen Wochen waren es zeitweise zumindest vier oder gar fünf Punkte, die das Team von Trainer Dieter Hecking von Rang 16 und der Abstiegsrelegation trennten - doch zwei Spieltage vor dem Saisonende sind es nur noch deren zwei. Ein Vorsprung, der letztmals noch vor den ersten Frühlingstagen so knapp war. Seinerzeit verlor der Club 0:5 in Heidenheim und trennte sich im Anschluss von Markus Weinzierl - nun ist die Mannschaft wieder an exakt jenem Punkt wie Mitte Februar.

Dass der FCN drei Monate später nach 32 Spielen nur 35 Zähler auf seinem Konto hat, ist ein Vereinsnegativrekord. Das gilt auch für 31 erzielte Tore - eine Zahl, die nur 1995/96 derart dürftig war.

"Wir haben nur Begleitschutz gegeben", klagte Hecking nach dem Unentschieden in Magdeburg, als er über die erste Hälfte sprach. Nach dem Seitenwechsel habe es Nürnberg "viel, viel besser gemacht" und "Magdeburg vor Probleme gestellt" - am Ende aber reichte es nur zu einem 2:2, das nicht so recht weiterhilft, im Gegenteil: Die Lage ist äußerst angespannt. Was macht da also Hoffnung vor den letzten Partien gegen Hansa Rostock und den SC Paderborn?

Die Moral und die Offensive machen Mut

Zum einen wäre da die Moral, die der Club nach zweimaligem Rückstand in Magdeburg gezeigt hatte - zum anderen die Offensive, die das ganze Jahr stockte, nun aber zugelegt hat. Eine Woche vor dem Magdeburg-Spiel gelangen dem FCN zum ersten Mal in dieser Saison drei Treffer, und auch am Freitag gab die Mannschaft 18 Schüsse ab und erzielte zwei Auswärtstore.

Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass dieser 1. FC Nürnberg ein äußerst wankelmütiges Gebilde ist, das es in der gesamten Saison nie geschafft hat, konstant zu werden. Und gerade das ist es auch, was die letzten rund 180 Minuten des Fußballjahres so unberechenbar macht und möglicherweise weitere 180 Minuten in der Relegation hinzukommen lässt.