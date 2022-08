Brennauer ohne Happy End bei EM

Bei Lisa Brennauer flossen die Tränen, als sie umarmt von ihren Teamkolleginnen an der Ziellinie in München ihre eindrucksvolle Karriere beendete. Kurz darauf stemmte sie noch einmal ihre Rennmaschine in die Höhe. Zwar ohne Happy End, aber mit einer erneut bravourösen Leistung beendete die siebenmalige Weltmeisterin bei der EM ihre glanzvolle Laufbahn.

Jetzt ist Schluss: Lisa Brennauer beendet ihre Karriere. picture alliance/dpa