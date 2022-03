Brendel gibt Trainerposten beim FSV Frankfurt an Görner ab

Der FSV Frankfurt ist nach der Niederlage gegen den Bahlinger SC auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Thomas Brendel gab daraufhin seine Rolle als Chefcoach auf und ist nur noch als sportlicher Leiter aktiv.

Der Regionalligist FSV Frankfurt taumelt der Hessenliga entgegen. Nach nur einem Ligasieg in diesem Jahr sind die Frankfurter auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen - Grund genug für Thomas Brendel, der in der Doppelrolle als Sportdirektor und Coach agierte, zu reagieren. Der 45-Jährige habe sich nach der Niederlage gegen Bahlingen "intensive Gedanken" gemacht und ist zum Entschluss gekommen, den Trainerposten abzugeben.

Die Hessen haben eine interne Lösung gefunden und den bisherigen Assistenzcoach Tim Görner befördert. Der 26-Jährige ist seit Sommer 2015 im Nachwuchsleistungszentrum tätig und war bis zuletzt neben seiner Tätigkeit bei den Profis der Hauptverantwortliche für die U 19 des Vereins. Durch die Übernahme der ersten Mannschaft gibt er die Position im Jugendbereich allerdings ab.

Er hat die fachliche Kompetenz sowie charakterliche Reife und wird der Mannschaft nochmal neue Impulse geben können. Thomas Brendel

Brendel traut ihm die Aufgabe "hundertprozentig" zu. "Er hat die fachliche Kompetenz sowie charakterliche Reife und wird der Mannschaft nochmal neue Impulse geben können", wird der scheidende Trainer in der Vereinsmitteilung zitiert. Ebenso nahm er die Spieler in die Pflicht: "Die Mannschaft, jeder einzelne Spieler und gerade die Erfahrenen unter ihnen, müssen nochmal wachgerüttelt werden und ihren ganzen Fokus auf den Klassenerhalt richten. Auch auf sie kommt es jetzt an, sie haben es in der Hand."

Görner feiert sein Debüt als Cheftrainer bei der TSG Balingen

Sein Debüt als Cheftrainer der Frankfurter wird Görner am Samstag beim Gastspiel bei der TSG Balingen geben. Insgesamt bleiben den Schwarz-Blauen neun Spieltage, um den Abstieg abzuwenden. Momentan belegen sie den 16. Tabellenplatz und haben lediglich zwei Punkte Rückstand auf die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim, die den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz innehat. Allerdings hat die U 23 des Bundesligisten eine Partie weniger absolviert. Abhängig von den Absteiger aus der 3. Liga könnte Frankfurt aber auch als Tabellen-15. den Klassenerhalt schaffen.