Brendel führt HSV III mit Dreierpack zum Sieg - Niendorf springt an die Spitze

In der Oberliga Hamburg 2 ist noch alles offen. Platz eins und fünf trennen nur drei Zähler. Und auch dahinter hat man die Hoffnung auf die Aufstiegsrunde noch nicht aufgeben.

Oberliga Hamburg 2 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sechs Spieltage vor dem Ende kann sich in der Oberliga Hamburg 2 noch kein Team sicher in der Aufstiegsrunde wähnen. Selbst der TuS Osdorf muss wieder zittern. Dieser verpasste beim 0:2 in Süderelbe, das sich nun selbst wieder Hoffnungen auf die obere Hälfte machen darf, einen Riesenschritt Richtung Aufstiegsrunde. Wilms (37.) und Bandi (90.) erzielten die Treffer für den Tabellensiebten, der jetzt nur noch vier Punkte hinter Rang vier liegt. Der Vorsprung der Blomkamp-Kicker, die zudem die Tabellenführung abgeben mussten, auf die Gefahrenzone schmolz dagegen auf zwei Zähler zusammen.

Wie der FC Süderelbe machte auch der Hamburger SV III wichtige Zähler auf die obere Tabellenhälfte gut. Beim 4:0 über den SV Rugenbergen war Brendels Foulelfmeter nach einer knappen halben Stunde der Dosenöffner für die Gastgeber. Zuvor gab es Gelegenheiten auf beiden Seiten - unter anderem knallte Ulbricht einen Elfmeter über den Querbalken -, weshalb auch ein 2:2 oder mehr zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Erneut Brendel erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Rothosen. Der zweite Abschnitt begann dann, wie der erste geendet hatte - mit einem Tor für den HSV. Rugenbergens Keeper Hartmann lud ein, und Nikroo (52.) nahm dankend an. In der 71. Minute krönte Brendel seine Leistung schließlich mit seinem dritten Treffer. Nach einer Ecke schraubte er sich hoch und nickte zum 4:0-Endstand ein. Vier Zähler hat die Rahn/Rabenhorst-Elf jetzt noch Rückstand auf die Aufstiegsrunde.

In der oberen Tabellenhälfte angekommen ist der HEBC, der gegen Schlusslicht Union Tornesch allerdings mit einem blauen Auge davon kam. 0:2 lag Eimsbüttel nämlich bereits durch die Treffer von Meyer (26.) und Dohrn (51.) zurück, ehe man in der letzten halben Stunde zur Aufholjagd blies. Ein Doppelschlag von Diekmann (69.) und Rinckens (71.) binnen 120 Sekunden brachten die Heimelf zunächst ins Spiel zurück. Jodeit drehte die Partie schließlich gänzlich eine Minute vor dem Ende. Dementsprechend groß war die Freude beim HEBC nach Abpfiff, der nun mit 17 Punkten knapp über dem Strich liegt.

Neuer Tabellenführer ist mit nun 20 Zählern der Niendorfer TSV. Dieser setzte sich gegen den vor der Partie punktgleichen TSV Buchholz mit 4:2 durch. Der NTSV lag durch Yago und Gries im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung. Die Gäste aus Buchholz kämpften trotz Rückstand und ließen nichts unversucht, um zum Ausgleich zu kommen. Jedoch hatte Niendorf im zweiten Abschnitt auf die beiden Anschlusstreffer jeweils umgehend die passende Antwort durch Fedai und Kutschke.