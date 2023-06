Bremerhaven verpflichtet Kelly-Cup-Sieger Kälble

Nach sieben Jahren in Nordamerika kehrt Verteidiger Lukas Kälble nach Deutschland zurück und spielt in der kommenden Saison 2023/24 für die Fischtown Pinguins in der DEL.

Der 25-jährige gebürtige Mannheimer war 2016 von den Jungadler Mannheim in die US-Nachwuchsliga USHL zu Fargo Force gewechselt und spielte anschließend während seiner College-Zeit von 2017 bis 2021 an der Lake Superior State University - in seinem Senior-Jahr sogar als Kapitän.

Nach einer weiteren Saison an der Clarkson University 2021/22 wechselte Kälble Anfang 2022 in den Profi-Bereich und gewann prompt mit den Florida Everblades den Meistertitel in der in Nordamerika unter der NHL und AHL angesiedelten ECHL. In seinem ersten vollen Profi-Jahr 2022/23 gelang Kälble mit den Everglades die Titelverteidigung.

"Die Entscheidung für die kommende Saison nach Bremerhaven zu kommen ist mir recht einfach gefallen, ich habe hier schon gute Erfahrungen gemacht, als ich 2016 mit der U-20-Nationalmannschaft am Wilhelm-Kaisen-Platz gespielt habe", sagte Kälble, der für die Norddeutschen die Rückennummer 49 erhalten wird, gegenüber der Webseite der Pinguins.