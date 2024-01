Bremerhaven verliert - Berlin kommt im Topspiel unter die Räder - Nürnberg gewinnt Derby

Das Spitzenduo um die Fischtown Bremerhaven und Eisbären Berlin musste am Freitagabend Niederlagen im Spitzenrennen hinnehmen. Die Haupstädter kamen in Straubing böse unter die Räder. Währenddessen gewinnt Nürnberg das Derby gegen den Meister.

Die Straubing Tigers setzten dem Tabellenzweiten aus Berlin mit 6:2 (1:2, 2:0, 3:0) eine empfindliche Klatsche zu. Die heimstarken Straubinger erwischten durch den Treffer von Michael Clarke (10.) den besseren Start. Diesen konterten die Berliner aber nur wenige Augenblicke später in Person von Manuel Wiederer (10.), der erst unter der Woche seinen Vertrag bei den Eisbären verlängerte. Nur wenige Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels traf dann Tay Ronning per Penalty (20.) zur Gästeführung. Doch auch diese Führung währte nicht lange. Brandt konnte für die Straubinger im zweiten Drittel nicht nur ausgleichen, sondern besorgte auch gleich die zweite Straubinger Führung an diesem Abend (24.)/(29.). Im Schlussabschnitt drehten die Tigers dann komplett auf. Michael Connolly (44.), Justin Scott (48.) und erneut Michael Clarke (50.) erhöhten im Schlussabschnitt und brachten den Eisbären die dritte Niederlage in Folge bei. Die Straubinger verkürzten den Abstand auf die Berliner in der Tabelle damit auf vier Punkte.

Overtime-Niederlage für Bremerhaven

Die Fischtown Bremerhaven verloren zwar gegen die Kölner Haie mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) nach Overtime, konnten die Tabellenführung aber dennoch verteidigen. Beim Spitzenreiter mussten die Zuschauer im Duell gegen die Kölner Haie lange auf Tore warten. In der Schlussminute des zweiten Spielabschnitts bissen dann die Haie zu. Jason Bast traf zur Kölner Führung (40.). Fischtown wehrte sich im Schlussdrittel und rettete sich kurz vor dem Ende durch einen Treffer von Jan Urbas (59.) in die Verlängerung. Dort traf aber dann Justin Schütz für die Haie und entschied die Partie (64.).

Die Nürnberg Ice Tigers bezwangen derweil den EHC Red Bull München mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Die Nürnberger erwischten gegen den deutschen Meister aus München - die auf den verletzten Nationalstürmer Maxi Kastner verzichten mussten - den besseren Start und gingen durch Dane Fox (7.) in Führung. Diese egalisierte Red-Bull-Kapitän Patrick Hager (35.) im zweiten Spielabschnitt. Rund zehn Minuten vor dem Ende war es dann Elis Hede, der die Nürnberger zum Derbysieg schoss (49.).

Die Kellerkinder der DEL mussten allesamt Rückschlage hinnehmen. Die Augsburger Panther unterlagen den Grizzlys Wolfsburg 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Peter Mueller (27.) und Andy Miele (33.) brachten die Autostädter in Führung. Sekunden vor dem Drittelende sorgte Alexander Oblinger (40.) nochmal für Hoffnung bei den AEV-Fans. Im letzten Spielabschnitt sollte den Augsburgern der Ausgleich aber nicht mehr gelingen, weswegen Wolfsburg in der Tabelle auf Rang sechs springen konnten.

Rückschlag für die Roosters

Die Iserlohn Roosters zogen gegen die Adler Mannheim mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) den Kürzeren. Die Adler-Führung von Tylor Gaudet (10.) glich zwischenzeitlich Cedric Schiemenz (24.) im zweiten Drittel aus. Doch dann zogen die Mannheimer davon. Erst traf Daniel Fischbuch (33.) und im Anschluss war erneut Tylor Gaudet (40.) erfolgreich. Im dritten Spielabschnitt keimte durch Treffer von Michael dal Colle (48.) nochmals Hoffnung für das Liga-Schlusslicht auf, doch die Treffer von Jordan Szwarz (58.) und ein Eigentor der Iserlohner - was dem Mannheimer Goalie Arno Tiefensee zugerechnet wurde - besiegelten den Mannheimer Auswärtserfolg. Die Roosters bleiben damit das Schlusslicht der Liga, während Mannheim auf Tabellenplatz acht springt.

Auch für die Düsseldorfer EG gab es am Freitagabend beim heimstärksten Team der Liga aus Schwenningen nichts zu holen. Die Wild Wings gewannen mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Tylor Spink brachte den Favorit im ersten Drittel in Führung (18.). Zach Senyshyn legte im zweiten Spielabschnitt nach (23.). Den Schlusspunkt setzte Alexander Karachun (59.) für die Wild Wings.