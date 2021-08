Bremerhaven sorgt bei CHL-Premiere für Überraschung

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben ihr Premierenspiel in der Eishockey-Champions-League überraschend für sich entschieden. Der DEL-Klub bezwang den finnischen Vizemeister TPS Turku. Berlin startete mit einer empfindlichen Niederlage.

Das erste Spiel jemals in der Champions League wird Bremerhaven in guter Erinnerung bleiben. Die Fischtown Pinguins setzten sich in der Vorrundengruppe A am Freitag beim finnischen Vizemeister TPS Turku mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) durch.

In Überzahl sorgte Stanislav Dietz (37.) mitten in eine Druckphase der Finnen hinein für die Führung des DEL-Klubs. Nino Kinder (46.) erhöhte sogar in Unterzahl. Erst 54 Sekunden vor Schluss verkürzte Filip Sandberg für die Gastgeber. Somit stand der Sieg der Norddeutschen zur Überraschung vieler fest.

Eisbären gehen zu Hause unter

Der deutsche Meister Eisbären Berlin begann die ECL-Saison hingegen mit einem Fehlstart: In der Gruppe E kassierte das Team um Nationaltorwart Mathias Niederberger gegen den 17-maligen finnischen Champion Tappara Tampere eine deftige 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)-Heimpleite. Ganze fünf Gegentore in knapp sieben Minuten musste Niederberger dabei vor 2000 Zuschauern in der Arena am Berliner Ostbahnhof im Mitteldrittel hinnehmen. Anschießend war der Arbeitstag für den Torhüter beendet. Für die Eisbären traf lediglich Matt White (42.).

Bereits am Donnerstag hatten die Adler Mannheim und Red Bull München ihre Aufgaben zum Saisonstart im Europacup souverän gelöst. Die Mannheimer setzten sich in Wales bei den Cardiff Devils mit 5:0 durch, München gewann bei SonderjyskE Vojens in Dänemark 5:1.