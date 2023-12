Bremerhaven kontert Berlin - Straubing gewinnt Derby in München

Gleichschritt an der Spitze: Sowohl Bremerhaven als auch Berlin gewannen am zweiten Weihnachtsfeiertag ihre Spiele. Schwenningen siegte erneut gegen Mannheim, Straubing jubelte in München.

Berlins Julian Melchiori (l.) schickt Wolfsburgs Timo Ruckdaeschel aufs Eis picture alliance / nordphoto GmbH / Engler