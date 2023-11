Bremerhaven kann Berlins Patzer nicht nutzen - Adler gewinnen im Penaltyschießen

Nach neun Siegen in Serie mussten die Fischtown Pinguins wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Sonntag verlor Bremerhaven mit 0:4 gegen Frankfurt. Derweil setzten sich die Adler Mannheim mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen Ingolstadt durch. Schwenningen gewann im Duell der Tabellennachbarn gegen München.

Nach der Niederlage der Eisbären Berlin im 6:9-Torspektakel gegen die Grizzlys Wolfsburg bot sich für die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit einem Sieg gegen die Löwen Frankfurt die Möglichkeit, mit dem Tabellenführer gleichzuziehen. Doch nach neun Siegen in Serie riss die Erfolgssträhne des aktuellen Tabellenzweiten. Markus Schweiger brachte Frankfurt im ersten Drittel in Front (15.), bevor ein Doppelpack von Löwen-Angreifer Cameron Brace (45./58.) im Schlussdrittel für klare Verhältnisse sorgte. Eugen Alanov sorgte dann in der Schlussminute für den 0:4-Endstand. So hat das Team von Trainer Thomas Popiesch weiter drei Zähler Rückstand auf die Eisbären an der Tabellenspitze der DEL.

Im zweiten Spiel am frühen Sonntagmittag beendeten die Adler Mannheim ihren Negativlauf von zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie. Gegen den ERC Ingolstadt brachte Linden Vey (5.) die Adler früh in Front, Anfang des dritten Drittels fand sich Mannheim dann aber plötzlich in Rückstand. Travis St. Denis und Andrew Rowe hatten das Spiel zugunsten der Ingolstädter auf den Kopf gestellt (40./42.), doch nur vier Spielminuten nach dem Rückstand stellte Tom Kühnhackl die Uhren wieder auf Anfang. Weil auch in der Overtime kein Sieger gefunden werden konnte, musste der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden. Dort brachte Mannheim-Stürmer Matthias Plachta direkt den ersten Versuch der Adler im Tor von Goalie Michael Garteig unter, während alle ERC-Schützen scheiterten.

Schwenningen gewinnt das Duell der Tabellennachbarn

Später am Nachmittag (Anstoßzeit: 15.15 Uhr) mussten auch die Tabellennachbarn Schwenningen und München Extra-Schichten einlegen. Nach einem torlosen ersten Drittel hatte Johannes Huß Schwenningen gegen den amtierenden Meister in Front gebracht (36.), doch Nationalspieler Yasin Ehliz konterte nur wenig später (33.). Rum war ein abwechslungsreiches zweites Drittel da aber noch lange nicht, drei Minuten nach dem Ausgleich traf Tyson Spink zur erneuten Führung für die Wild Wings (36.). Wieder besorgte Ehliz noch vor der Pausensirene allerdings den Ausgleich (39.). Das Schlussdrittel, in dem München zum zweiten Mal in der Partie eine doppelte Überzahl ungenutzt ließ, blieb genauso wie auch die folgende Overtime torlos, sodass auch hier das Penaltyschießen entscheiden musste. Dieses erwies sich dann aber als durchaus torreich. Max Görtz und Tyson Spinks trafen für Schwenningen, während Chris DeSousas Treffer zu wenig für die Münchner war.