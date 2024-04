4:0 in Bremerhaven: Meister München verkürzt im DEL-Halbfinale

Im dritten Anlauf gelingt Titelverteidiger EHC Red Bull München überzeugend der erste Erfolg im Play-off-Halbfinale. Münchens Nationalkeeper ist nicht zu bezwingen.

Der EHC Red Bull München hat sich Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga zurückgemeldet. Das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Freitag bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und verkürzte in der Serie Best-of-Seven auf 1:2. "Es war so ziemlich ein perfektes Spiel", erklärte der starke Münchner Torhüter Mathias Niederberger bei MagentaSport. Für den Final-Einzug benötigt eine Mannschaft vier Siege.

EHC absolviert "so ziemlich perfektes Spiel"

Nach den beiden Niederlagen zum Serien-Auftakt erwischte der Titelverteidiger aus München in Bremerhaven den besseren Start. Konrad Abeltshauser brachte die Gäste nach sieben Minuten in Führung. Trevor Parkes konnte für das Söderholm-Team im zweiten Durchgang erhöhen (25.).

Die Gastgeber aus der Seestadt konnten anders als in den beiden vorherigen Aufeinandertreffen gute Möglichkeiten nicht nutzen und scheiterten immer wieder am starken Nationaltorhüter Niederberger. Die beste Chance auf den Anschluss verpasste Bremerhavens Christian Wejse, der nur den Pfosten traf (52.). Nationalspieler Maxi Kastner (53.) und Chris DeSousa (58.) machten den hochverdienten Auswärtssieg perfekt.

Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Abeltshauser (6:27), 0:2 Parkes (24:05), 0:3 Kastner (52:58), 0:4 DeSousa (57:54)

Strafminuten: Bremerhaven 14 - München 14

Zuschauer: 4645

Play-off-Stand: 2:1