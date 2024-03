Ingolstadts Aufholjagd bleibt folgenlos: Fischtown Pinguins zittern und triumphieren

Trotz einer zwischenzeitlichen 4:0-Führung müssen die Fischtown Pinguins gegen den ERC Ingolstadt noch zittern, siegen letztlich aber im ersten Viertelfinal-Play-offs-Duell.

Die Hauptrundensieger aus Bremerhaven starteten gut und brachten direkt Tempo aufs Eis. Bereits nach 26 Minuten führten die Fischtown Pinguins mit 4:0 gegen die Ingolstädter - nahezu alles sprach für einen ungefährdeten und souveränen Auftakterfolg der Hausherren in die Best-of-Seven-Runde des Viertelfinals. Doppelpacker Mauermann (3. und 26.) sowie McKenzie (19.) und Conrad (23.) hatten die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch auf die Siegerstraße gebracht.

Der ERC, der sich in der ersten Runde der Play-offs in drei Spielen gegen die Kölner Haie durchgesetzt hatte (1:5, 3:2, 4:2), fand in der Folge allerdings immer besser in die Partie und sorgte nochmal für ordentlich Spannung. Aufgrund des Doppelschlags von St. Denis (33.) und Edwards (34.) ging es mit einem 2:4 aus Ingolstädter Sicht ins letzte Drittel, in dem die Gäste durch Bertrand den Anschlusstreffer folgen ließen (47.).

Nachdem Simpson in der 59. Minute erneut die Antwort auf den vorausgegangenen fünften Gegentreffer lieferte (Wejse, 53.), warf der ERC in den Schlussminuten nochmal alles in die Waagschale und nahm sogar seinen Torhüter vom Eis. Diese Situation nutzte Bremerhavens Vikingstad schließlich eiskalt aus, der mit der letzten Aktion des Spiels den Treffer zum 6:4-Endstand erzielte.

Zum Wiedersehen der beiden Teams kommt es am Mittwoch, wenn diesmal die Fischtown Pinguins in Ingolstadt gastieren (19 Uhr).