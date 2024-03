Bremer Verbandsboss von Haacke: "Unsere Sportplätze sind doch keine Kampfarenen"

Die Spitze des Bremer Fußball-Verbands (BFV) hat die generelle Spielabsage am Wochenende im Amateurbereich noch einmal begründet - und blickt in Richtung Bayern.

Der Bremer Fußball-Verband sorgte am Wochenende mit seiner Generalabsage für Aufsehen. IMAGO/Lobeca

"Wir haben gesagt, wir müssen irgendein Zeichen setzen, um zu sagen, dass wir das nicht wollen und wir keinen Spaß daran haben, einen Sport zu organisieren, der nicht unserer ist", sagte BFV-Präsident Patrick von Haacke bei Sky zu dem vielbeachteten Schritt, den der Bremer Fußball-Verband am Wochenende unternahm.

Aufgrund mehrerer Vorfälle hatte der BFV da entschieden, alle Partien des Amateurbereichs von der D-Jugend aufwärts abzusagen - eine solche Generalabsage wegen Gewalt hatte es zuvor im deutschen Fußball noch nicht gegeben. Von Haacke sieht im Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft. "Es herrscht eine gewisse Verrohung in unserer Stadt, bestimmte Bereiche werden gemieden. Das spiegelt sich in einem emotionalen Sport, der auf Kontakt aus ist, schnell wider", sagte der Verbandsboss dem Spiegel: "Unsere Sportplätze sind doch keine Kampfarenen."

"Vielleicht sogar überfällig"

An der Basis erfährt der Verband breite Solidarität für sein Vorgehen. "Nachvollziehbar, begründet, vielleicht sogar überfällig", nannte Björn Böning, Sportlicher Leiter des OSC Bremerhaven, die Maßnahme. "Der Verband musste ein Zeichen setzen und hat damit bundesweit Aufmerksamkeit erregt", so die Reaktion von Iman Bi Bia, Trainer des Brinkumer SV. "Vielleicht kommen diese Vereine mal ins Nachdenken und stellen sich die Frage, ob sie bestimmte Hitzköpfe wirklich weiter dabeihaben wollen", sagte Pascal Krüger, Trainer des SC Weyhe, gegenüber der Kreiszeitung.

Der Blick in Bremen geht derweil über die Grenzen des Stadtstaates hinaus - und auf den Umgang anderer Verbände mit dem Thema: So hat der Bayerische Fußball-Verband jüngst in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft beschlossen, Gewaltvorfälle künftig selbst zur Anzeige zu bringen. Auch der Bremer Verbandsboss von Haacke kann sich ein solches Modell vorstellen, entsprechende Gespräche mit dem Senat seien bereits geführt worden.