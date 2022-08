Bremer SV will zuhause gegen Schwarz-Weiß Rehden nachlegen

Am 1. Spieltag der Regionalliga Nord waren der Bremer SV und Schwarz-Weiß Rehden noch im DFB-Pokal aktiv. Das Aufeinandertreffen beider wird am Mittwochabend nachgeholt und die Bremer wollen nach dem 3:2 vom vergangenen Wochenende gegen Jeddeloh nachlegen. Die Gäste dagegen hoffen, sich aus ihrer Ergebniskrise zu befreien.

Für beide Teams sind es derzeit vollgepackte Tage: War die vergangene Woche bereits mit Spielen an Mittwoch und Sonntag eine der Sorte "Englisch", treffen sie sich an diesem Mittwoch erneut bei sommerlichen Temperaturen zu einem Abendspiel.

Um 18 Uhr geht es los mit diesem Duell vom 1. Spieltag, als beide noch im DFB-Pokal antreten durften. Sowohl für Bremen als auch für Rehden geht es um den zweiten Sieg in dieser noch jungen Spielzeit. Mit vier Punkten aus vier Zählern stehen die Kontrahenten aktuell noch im unteren Tabellendrittel, der Bremer SV, als einer von drei Aufsteigern in der Regionalliga Nord, hat das bessere Torverhältnis auf seiner Seite. Zudem surft der BSV auf einer kleinen Erfolgswelle nach zuletzt zwei Partien ohne Niederlage.

Für Rehden geht es derweil um die ersten Auswärtszähler: "Wir haben uns immer mehr angenähert. Nach dem 0:3 in Hildesheim über das 1:2 in der letzten Minute in Lübeck wollen wir jetzt gegen den Bremer SV die ersten Punkte auswärts einfahren. Wir sind bereit, haben unsere Schlüsse und Erkenntnisse aus der letzten Niederlage gezogen", so BSV-Coach Kristian Arambasic.