Bremer SV unterliegt Weiche - Rehden startet erfolgreich - Jeddeloh II gleicht last-minute aus

Der Samstag in der Regionalliga Nord brachte Siege für den SC Weiche Flensburg und den BSV Schwarz-Weiß Rehden mit sich. Der SSV Jeddeloh II und Eintracht Norderstedt teilten sich die Zähler. Bereits am Freitag waren Atlas Delmenhorst und der VfB Lübeck erfolgreich in den 2. Spieltag gestartet.

Der Samstag bot zwei DFB-Pokal-Startern eine erste Standortbestimmung in der Liga. Der Bremer SV hatte bei seinem Debütspiel bei Titelanwärter SC Weiche Flensburg ein dickes Brett zu bohren, schlug sich aber wacker. Zählbares sollte im hohen Norden dennoch nicht herausspringen. Das lag womöglich auch daran, weil der BSV erst Mitte der ersten Hälfte nach und nach den Respekt vor den Gastgebern ablegte. Zu diesem Zeitpunkt lag Weiche jedoch durch Cornils schon mit 1:0 in Führung (4.). Aber die Bremer kämpften sich zurück und glichen mit dem Halbzeitpfiff durch Diop aus. Ein Moment der Unachtsamkeit bescherte Flensburg aber nach Wiederbeginn die erneute Führung durch Kramer (50.). Die Mannschaft von Torsten Gütschow steckte zwar erneut nicht auf, konnte aber ihre wenigen Möglichkeiten in keinen zweiten Treffer ummünzen. Es blieb beim 2:1 für Weiche.

Auch der BSV Schwarz-Weiß Rehden war in der vergangenen Woche im DFB-Pokal (0:4 gegen Sandhausen) aktiv. Nach dem Pokal-Highlight wartete zum Ligaauftakt nun Hannover 96 II auf die Truppe von Kristian Arambasic, die schon früh die Weichen auf Sieg stellte. Ein langes Zuspiel landet in der 9. Minute auf rechts bei Lovro, der den Ball in die Mitte schlug, wo der anfliegende Jobe mit dem Kopf zur Stelle war. Kurz nach der Halbzeit ähnliches Spiel. Diesmal brachen die Platzherren auf links durch. In der Mitte musste Mansaray nur noch den Fuß hinhalten (56.). Das 2:0 war zugleich der Endstand. Nach dem hochverdienten 2:0-Sieg aus der Vorwoche gegen Ottensen fiel der jungen Hannoveraner Mannschaft diesmal nämlich nichts mehr ein.

Eine Punkteteilung der besseren Sorte gab es derweil zwischen Jeddeloh II und Eintracht Norderstedt. Denn langweilig wurde den Zuschauern in der 53acht-Arena keineswegs. Das Pendel schlug hin und her - zunächst zweimal in Richtung Heimelf. Fernandes (14.) und Gottschling (46.) brachten den SSV doppelt in Führung, verteidigen konnte Jeddeloh den knappen Vorsprung aber jeweils nicht. Saad (41.) und Choi (67.) egalisierten den Rückstände. Mitte der zweiten Hälfte schien sich Begegnung zu Gunsten der Eintracht zu drehen, die erstmals durch Hoppe in dieser Partie in Führung ging. Aber auch Norderstedt schaffte es nicht, den Sieg ins Ziel zu retten. In der Schlussminute sorgte Ghawilu für ein letztlich gerechtes Unentschieden.

Lübeck kann auch Liga

Nach der Pokalsensation gegen Hansa Rostock schaltete der VfB Lübeck in der Liga erfolgreich in den Alltags-Modus. Gegen Aufsteiger Kickers Emden dominierte der VfB von Anpfiff weg und kam vor allem über den auffälligen Drinkuth immer wieder zu vielversprechenden Torannäherungen, wenngleich Emden in Halbzeit eins gut verteidigte.

Als sich die 2781 Zuschauer schon mit einer torlosen ersten Halbzeit abgefunden hatten, schlug die Stunde von Pokal-Held Gözüsirin, der aus gut 20 Metern platziert zum 1:0 traf. In der 53. Minute wären die Kickers fast zum Ausgleich gekommen, doch Kölle schlug einen Kopfball von Jabbie von der Linie. Im Gegenzug belohnte sich Drinkuth für seine Leistung mit dem 2:0. Eine Flanke von Egerer drückte der Offensivmann ins Netz. Nachdem Hauptmann zwei Hochkaräter liegenließ, machte Flankengeber Egerer nach gut einer Stunde mit dem 3:0 den Deckel drauf. Hauptmann steuerte bei diesem präzisen Konter den Assist bei.

Mit reichlich Frust nach dem jüngsten 0:4 beim Hamburger SV II fuhr derweil Holstein Kiel II zu Atlas Delmenhorst. Trainer Sebastian Gunkel war zu Wochenbeginn mächtig sauer. In Delmenhorst hielt nun 44 Minuten die Null, dann brachte Touray die Gastgeber in Führung. Auch im zweiten Durchgang taten sich die Jungstörche schwer und fingen sich durch Ferfelis das 0:2 (58.). Sterner, der immerhin schon 15-mal 2. Bundesliga gespielt hatte, brachte die Kieler Zweitvertretung in der 77. Minute zwar wieder heran, an der zweiten Niederlage im zweiten Ligaspiel änderte das aber nichts mehr. Der von Gunkel eingeforderte Lernprozess geht also nahtlos weiter.

Havelse und die Festung

Am Sonntag gibt es gleich viermal Regionalliga-Fußball. Tabellenführer HSV II fährt zum TSV Havelse. Natürlich zaubert die Erinnerung an das 4:0 gegen Kiel II noch das eine oder andere Lächeln in die Gesichter des Hamburger Nachwuchses, doch Trainer Pit Reimers weiß, dass der Ausbildungsgedanke klar Vorrang vor konkreten Ergebnissen hat. Für Gegner Havelse wird die Sonntagspartie besonders werden, denn nach einem Jahr in der 3. Liga inklusive Umzug in die große "Heinz von Heiden-Arena" in Hannover, darf Havelse ab sofort wieder im kleinen, feinen, heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion spielen. Rechtsverteidiger Florian Riedel, der seit neuestem parallel als Sportdirektor fungiert, hegt große Pläne: "Wir müssen unser Stadion zu einer Festung machen."

Mit großem Enthusiasmus geht Blau-Weiß Lohne in die neue Saison. Der Aufsteiger unterlag im Pokal zwar dem Bundesligisten FC Augsburg (0:4), doch das kann Trainer Henning Rießelmann einordnen: "Wir wissen, was wir können. Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Team haben, alles ist sehr familiär und homogen bei uns. Ich glaube, dass wir gut gerüstet sind. Der Pokal war gestern, ab sofort bereiten wir uns voll auf den Regionalligastart vor." Der Gegner heißt am Sonntag 1. FC Phönix Lübeck, der zum Auftakt gegen die diesmal spielfreie Reserve des FC St. Pauli mit 1:3 verlor.

Die restlichen beiden Spiele des Sonntags lauten FC Teutonia Ottensen gegen VfV 06 Hildesheim und Werder Bremen II gegen SV Drochtersen/Assel.