Bremer SV siegt vor Bayern-Duell - Brinkumer SV erobert erste Tabellenführung

Nun ist auch die Bremen-Liga in die neue Spielzeit gestartet. Der erste Tabellenführer heißt Brinkumer SV. Dahinter folgen die Leher TS und der Bremer SV, der vor dem Bayern-Duell im DFB-Pokal erst spät gegen den Blumenthaler SV zündete.

Bereits am Freitagabend wurde die neue Saison beim TuS Komet Arsten eröffnet. Zu Gast war der Brinkumer SV, der an seiner Favoritenstellung schon im ersten Durchgang keine Zweifel aufkommen ließ und durch Janssen (18.) und zweimal Safi (20., 39.) eine sichere 3:0-Führung herausschoss. Ein verwandelter Horata-Elfmeter (76.) und erneut Safi (90.+2) in der Nachspielzeit sorgten für einen Start nach Maß des Meisterschaftskandidaten, der sich dadurch auch gleich die erste Tabellenführung der Saison sicherte.

Vor dem DFB-Pokal-Duell gegen den FC Bayern München feierte auch der Bremer SV am Samstagnachmittag nach überstandener Corona-Quarantäne einen gelungenen Auftakt in die neue Saison - auch wenn der BSV eine Halbzeit brauchte, um ins Spiel zu finden, und zunächst einem 0:1-Rückstand aus der 25. Minute (Porquet) gegen Blumenthal hinterherlief. Nach dem Wechsel agierte die Eta-Elf jedoch fokussierter und steigerte sich von Minute zu Minute. Matar traf schließlich 13 Minuten vor dem Ende zum Ausgleich, fünf Zeigerumdrehungen später drehte Garcia die Partie. Den Sack zu machte Kurkiewicz in der Nachspielzeit (90.+3). 3:1 siegte auch die Leher Turnerschaft bei der BTS Neustadt. Die Mannschaft von Dennis Ley, der im Urlaub weilte und von seinem Co-Trainer Stephen Zander vertreten wurde, ging zunächst glücklich durch Kersten (16.) in Führung. Das tonangebende Team war jedoch die Heimelf, die durch Diop noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang nahm LTS das Heft des Handelns dann aber in die eigenen Hände, agierte ruhiger im Spielaufbau und kam so vermehrt zu guten Chancen. Nianga (57.) brachte die Gäste erneut in Führung. Ein Yücel-Elfmeter (84.) kurz vor dem Ende brachte die endgültige Entscheidung zugunsten der Leher.

Weitere Siege gab es für den KSV Vatan Sport (2:0 bei der SG Aumund-Vegesack), den TuS Schwachhausen (1:0 gegen den Habenhauser FV), den ESC Geestemünde (2:1 bei SFL Bremerhaven), den BSC Hastedt (3:2 beim SC Borgfeld) und den OSC Bremerhaven (2:1 beim SV Hemelingen). Die beiden letztgenannten Teams drehten jeweils einen Rückstand. Ohne Gewinner endete lediglich das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Union 60 Bremen, der zweimal in Führung lag, und der dritten Werder-Mannschaft - Endstand 2:2.