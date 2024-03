Bremer SV siegt erneut in Unterzahl: "Eine Mannschaft, die unbedingt gewinnen wollte"

Am Samstag schlug der Bremer SV die Reserve von Holstein Kiel. Nach dem 1:0 gegen Teutonia Ottensen war es die zweite Partie in kürzester Zeit, die der BSV in Unterzahl gewann.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Der Gegner hatte nicht allzu viel zu bieten. Tatsächlich lieferte das Team von Holstein Kiel II - immerhin als Tabellenzweiter der Regionalliga Nord angereist - eine eher enttäuschende Vorstellung auf dem tiefen Boden des Bremer Panzenbergs. Aber natürlich durfte später durchaus darüber gestritten werden, ob das nicht auch an der starken Leistung des Bremer SV gelegen hatte.

Dessen Sportlicher Leiter war dieser Ansicht. "Das war sehr gut, auf allen Ebenen", meinte Ralf Voigt. Er nutzte dabei ganz bewusst den Hinweis auf die verschiedenen "Ebenen", schloss er Trainer Sebastian Kmiec doch ausdrücklich in das Lob mit ein. Der BSV-Coach hatte zur Pause ja vor einer ziemlichen Herausforderung gestanden.

Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff war der Gastgeber in Unterzahl geraten - bereits zum dritten Mal in Folge. Nach Herdi Bukusu (Rot gegen Teutonia) und Ahmad Assaf (Gelb-Rot in Drochtersen) erwischte es diesmal Jan-Luca Warm, der sich eine Notbremse gegen Kiels Niklas Niehoff leistete. Wie sollte der BSV noch etwas ausrichten gegen den zuvor zwar wenig schlagkräftigen, nominell aber doch eigentlich überlegenen Gegner?

Die Antwort lautete: Mit einer ganzen Menge Moral, die Kmiec in seiner Pausenansprache offenbar befeuert hatte. Der Trainer forderte sein Team dabei zudem auf, weiter nach vorn zu spielen. "Er meinte: Unsere Chance wird kommen", so Voigt. Die Chance kam dann auch, als sich Nikky Goguadze den Ball im Mittelfeld erkämpfte und nach einem Solo aus 16 Metern überlegt abschloss. Der Treffer hatte sich nicht unbedingt angedeutet, stand der BSV nach dem Wechsel doch etwas tiefer. Er war aber folgerichtig, weil der Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt einfach mehr investiert hatte als sein Gegner.

Wichtiges Spiel gegen Spelle-Venhaus

Es sieht derzeit jedenfalls so aus, als ob die Bremer an die guten Zeiten des Saisonanfangs anknüpfen könnten. Sie treten wieder stabiler auf, mit einem neuen Selbstverständnis und legen dabei vor allem ziemlich viel Engagement an den Tag. "Das war eine Mannschaft, die das Spiel unbedingt gewinnen wollte", fasste Ralf Voigt später seine Sicht der Dinge zusammen. Vor dem so wichtigen Spiel beim Aufsteiger Spelle-Venhaus muss man sich um die Verfassung des Bremer SV also keine Sorgen machen.

Und ganz offenbar hält den BSV auch ein Platzverweis nicht auf. Vor dem Sieg gegen Holstein Kiel II war ja auch das Heimspiel gegen die Teutonia mit einem 1:0-Erfolg und in Unterzahl beendet worden. Die Bremer gewannen also sechs Punkte aus den vergangenen drei Partien - obwohl sie jeweils dezimiert antraten. Nun wollen sie allerdings gern mal wieder mit elf Spielern den Abpfiff erleben.