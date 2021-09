Bremer SV rettet einen Punkt in der Neustadt - Borgfeld siegt im Kellerkrimi

Großes Favoritensterben am 5. Spieltag der Bremen-Liga: Sowohl der Bremer SV, der Brinkumer SV als auch der TuS Schwachhausen lassen erstmals Punkte liegen. Im Keller beendet Borgfeld seine Horror-Serie.

Obwohl für den Bremer SV die punktverlustfreie Zeit nach dem 2:2 beim BTS Neustadt nun vorüber ist, darf sich die Mannschaft von Benjamin Eta durchaus als Gewinner des Spieltags bezeichnen. Durch die fleißige Mithilfe der direkten Konkurrenten springt der BSV an die Tabellenspitze. Von einer Spitzenleistung waren die Bremer an diesem Tag aber weit entfernt. Über 90 Minuten fand der Sportverein nicht wirklich in die Partie und tat sich bei schwierigen Platzverhältnissen gegen giftige Hausherren enorm schwer. Kmiec hatte die Gäste zwar kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht, doch selbst mit dem Vorsprung im Gepäck änderte sich das Spiel des Bremer SV nicht, im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck auf die Gäste-Defensive und belohnten sich nach rund einer Stunde mit dem Ausgleichtreffer (61.). Entelmann kam zu einfach zum Abschluss und vollstreckte zum 1:1. In der Folge nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst drehte Popa mit seinem Treffer zum 2:1 in der 76. Minute die Partie. Nur zwei Zeigerumdrehungen später klingelte es schon wieder auf der anderen Seite. Diop erzielte das rettende 2:2. Die Schlussphase blieb daraufhin zwar weiterhin heiß umkämpft, aber ohne weitere Treffer.

Klare Verhältnisse hätten auch in Bremerhaven herrschen sollen. Der OSC empfing den Ligaprimus Brinkumer SV, der mit maximaler Punkteausbeute aus den ersten vier Partien und mit breiter Brust an die Nordseeküste reiste. Von dieser breiten Brust war in Durchgang eins aber nichts zu sehen. Die Offensive der Gäste, die in den ersten vier Partien bereits 25-mal erfolgreich war, agierte blutleer und ideenlos. Zu allem Übel rannte der Favorit dann auch noch einem frühen Rückstand hinterher. Nach einem Freistoß stieg Sauermilch am höchsten und erzielte den überraschenden aber keineswegs unverdienten Führungstreffer (16.). Denn auch in der Folge war der OSC die aktivere Mannschaft und verpasste durch Marginean und Kuchinke mehrmals die Möglichkeit zu erhöhen. Allein Gäste-Keeper Wiewrodt hielt seine Mannschaft weiterhin im Spiel. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich Brinkum nochmal auf. Nennenswerte Möglichkeiten blieben aber auch in Halbzeit zwei Mangelware. Der OSC stemmte sich leidenschaftlich gegen die Druckphase der Gäste und rettete die knappe Führung letztlich auch über die Zeit. Mit dem 1:0-Sieg beschert der OSC Bremerhaven dem Brinkumer SV somit die erste Saisonpleite.

Es wäre die Chance für den TuS Schwachhausen gewesen, erstmals an die Tabellenspitze zu klettern. Nachdem der Brinkumer SV und Bremer SV am Vortag erstmals Federn ließen, reiste der TuS mit dem FC Union 60 Bremen am Sonntagnachmittag zu einer Mannschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sieg einfahren konnte. Wie schwer die vermeintliche Pflichtaufgabe für den Favoriten am Ende tatsächlich werden sollte, war spätestens nach einer halben Stunde klar. Zu diesem Zeitpunkt stand es nämlich schon 2:0 für die Hausherren. Raub brachte seine Mannschaft per Doppelpack in der 22. und 30. Minute auf die Siegerstraße. Die sichtlich schockierten Gäste brauchten lange, um in die Partie zu finden. Erst in der 70. Minute sorgte Sedef mit dem Anschlusstreffer nochmal für Spannung. Doch wie auch beim Brinkumer SV und Bremer SV fehlte dem TuS an jenem Tag die letzte Konsequenz im Offensivspiel, weshalb nun auch der TuS Schwachhausen den ersten Punktverlust zu bedauern hat.

Die einzige Spitzenmannschaft die am Wochenende ihre Hausaufgaben erledigt hat, war der KSV Vatan Sport. Die Mannschaft von Necati Uluisik wurde ihrer Favoritenrolle gegen den SV Hemelingen gerecht und siegte knapp mit 1:0. Der Mann des Tages war Yasin Chaaban, der in der 63. Minute das entscheidende 1:0 erzielte. Durch den knappen Heimsieg zieht der KSV in der Tabelle am Brinkumer SV vorbei und belegt nun den zweiten Tabellenplatz. Der SV Hemelingen steckt nach der dritten Niederlage in Folge weiterhin im Tabellenkeller fest und rutscht von Rang 15 auf Rang 16 ab.

Borgfeld siegt im Keller-Krimi

Im fünften Anlauf hat es nun endlich mit dem ersten Dreier geklappt. Nach vier teils sehr deutlichen Niederlagen zum Saisonauftakt hat der SC Borgfeld am Sonntagnachmittag den ersten Sieg eingefahren. Im Vergleich zu den vorherigen Spielen, in denen man meist schon nach 45 Minuten einem deutlichen Rückstand hinterherrannte, gelang dem SC gegen den Habenhauser FV ein Top-Start. Bereits in der 5. Minute brachte Credo den Tabellenletzten in Front. Lange hatten die Hausherren dem frühen Gegentreffer nichts entgegenzusetzen. Passend zum harmlosen Auftritt der Habenhauser-Offensive war es dann ein Eigentor des Borgfelders Martin Kadah, das den Hausherren den Ausgleich bescherte. Das letzte Wort an diesem Sonntagnachmittag hatte aber der SC Borgfeld zu sprechen. Zwei Minuten vor Schluss kam Rausch zum Abschluss und erzielte den entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Trotz des ersten Saisonsieges steht der SC Borgfeld weiterhin am Tabellenende. Der Habenhauser FV rutscht nach der dritten Pleite der laufenden Spielzeit auf Rang 15 ab.

Im Tabellenmittelfeld schlug der ESC Geestemünde den BSC Hastedt durch zweite späte Tore mit 2:0. Die Drittvertretung des SV Werder Bremen rettete ebenfalls durch einen späten Treffer einen Punkt gegen die SG Aumund-Vegesack. Die Leher Turnerschaft und der SFL Bremerhaven trennten sich mit 1:1.