Bremer SV möchte "neuen Weg einschlagen"

Mit dem kürzlich nicht ganz reibungslos verlaufenen Trainerwechsel will der Bremer SV unter Sebastian Kmiec alte Pfade verlassen und einen neuen Weg einschlagen.

Ein gewisser Stolz ließ sich nicht verbergen. "Der zweithöchste Trainerjob der Stadt gehört jetzt mir", meinte Sebastian Kmiec anlässlich seiner Vorstellung. Er lächelte verschmitzt und verlieh seinen markigen Worten eine gewisse Leichtigkeit. Der 33-Jährige tritt den Posten beim Bremer SV mit Selbstbewusstsein an, und um einen Spruch ist Kmiec auch nie verlegen. Aber überziehen möchte er nicht. Dabei vollzog der Verein mit der Beförderung des einstigen Co-Trainer doch nur, was ohnehin schon seit geraumer Zeit erwartet wurde. Denn bereits im letzten Jahr, als sich der Regionalliga-Aufsteiger nach dem Abschied von Benjamin Eta für Torsten Gütschow entschieden hatte, galt Sebastian Kmiec als Kandidat.

Nachdem der zukünftige Trainer 2019 zum BSV zurückgekehrt war, übte er zwar einige Jahre lang einen zuverlässigen Dienst als kompromissloser Abwehrspieler aus. "Doch ich bin damals schon mit der Ambition auf den Trainerjob gekommen", so Kmiec. Er hatte sich parallel zur Spielerkarriere nämlich längst der Ausbildung als Übungsleiter verschrieben. Im August beginnt sein nächster Lehrgang. Er soll ihn zur A-Lizenz führen. Im vergangenen Sommer, Kmiec hatte unter Eta bereits eine Art Co-Trainer gegeben, wäre der Posten des Cheftrainers aber wohl noch zu früh gekommen. "Da war er noch zu sehr Spieler", sagt Sportvorstand Jens Fröhlich. Also übernahm Sebastian Kmiec ganz offiziell das Amt des spielenden Assistenten und setzte seine praktische Ausbildung unter dem erfahrenen Kollegen fort. "Torsten Gütschow hat allein drei Monate an den Basics gearbeitet, die wir aus der Bremen-Liga nicht kannten", so Kmiec.

Trennung nicht reibungslos

Überhaupt spielte der alte Trainer durchaus eine Rolle bei der Vorstellung des neuen BSV-Coaches. Es war ja nicht so ganz rund gelaufen mit dessen Abschied: Im Urlaub an der niederländischen Küste und lediglich telefonisch hatte Gütschow vom Sportlichen Leiter Ralf Voigt erfahren, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Darüber war der 60-Jährige, der bereits einen neuen Klub gefunden hat, natürlich nicht erfreut. Im Gegenteil. Gütschow war ziemlich verärgert und hatte auf den Erfolg hingewiesen, der ihm angesichts des Klassenerhalts gelungen war: "Es hat doch keiner erwartet, dass wir fünf Mannschaften mit unserem Mini-Etat hinter uns lassen." Die Enttäuschung konnte man nachvollziehen beim Bremer SV. "Aber Torsten wollte eine schnelle Entscheidung, er kann aber nicht Druck aufbauen und dann erwarten, dass ich nach Holland fahre", so Ralf Voigt.

Allerdings: Hätten die Verantwortlichen mehr Zeit bekommen, wäre ihre Entscheidung auch nicht anders aufgefallen. "Wir möchten einen neuen Weg einschlagen", betont Voigt. Viel mehr ist über die Gründe für die Trennung nicht zu erfahren. Vielleicht spielen die Finanzen eine Rolle. Nachdem der Bremer Pokalsieg verpasst wurde, wird der kommende Etat ohne Einnahmen aus dem DFB-Pokal auskommen müssen. Sie sind sich derzeit nicht ganz sicher, ob das Vorjahresbudget von knapp 300.000 Euro auch in der nächsten Saison zur Verfügung steht. Also spricht einiges dafür, dass der BSV das Gehalt des arrivierten Gütschows sparen möchte. Aber sicher ist das mangels einer offiziellen Bestätigung nicht.

Sicher ist dagegen, dass Sebastian Kmiec - vor allem nach seinem Karriereende (Innenbandriss im Knie) im Winter - einen deutlichen Einfluss auf die Arbeit mit der Mannschaft genommen hatte. Er galt im Trainerteam als akribischer Arbeiter und Ideengeber. Nun wird er diese Rolle in verantwortlicher Position spielen. Dabei legt er ziemlich viel Wert auf jene Tugenden, die ihn schon als Fußballer ausgezeichnet hatten. "Das Fundament ist die mentale Bereitschaft, wir werden 90 Minuten intensiv spielen und dabei eine Mentalität ausstrahlen", sagt der "zweithöchste" Trainer der Stadt.