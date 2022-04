Bremer SV meisterlich - Borgfeld nicht mehr zu retten

29. Spieltag in der Bremen-Liga: Während der Bremer SV an der Spitze den achten Sieg in Serie feierte, konnte auch Top-Verfolger Brinkum dreifach punkten. Im Keller trennt sich allmählich die Spreu vom Weizen, auch weil die SG-Aumund-Vegesack Big Points eintütete.

Der Bremer SV feierte in Borgfeld den achten Sieg in Serie.

Der BSV-Express rollt immer weiter mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Meisterschaft. Zu Gast beim Kellerkind Hastedt präsentierte sich der Bremer SV auch am 29. Spieltag wahrhaft meisterlich und schlug den BSC am Ende hochverdient mit 5:1 - für den BSV der achte Sieg in Serie. Aufgrund der wichtigen Spiele in den kommenden Wochen rotierte BSV-Coach Eta auf einigen Positionen. Trotz eines druckvollen Beginns dauerte es daher ein wenig, bis seine Mannschaft zur gewohnten Tagesform fand. Ohne selbst einmal wirklich gefährlich vor dem BSC-Gehäuse aufzutauchen, stand es dann plötzlich sogar 1:0 für den Underdog. Troue bekam nicht die nötige Aufmerksamkeit der Gäste-Defensive und netzte alleine vor BSV-Keeper Seemann zur 1:0-Führung ein. Die Freude der Hausherren war allerdings nur von kurzer Dauer. Im direkten Gegenzug nagelte Matar das Leder mit einem satten Schuss aus 15 Metern zum 1:1 in die Maschen (23.). Gegen leidenschaftlich verteidigende Hausherren fand der BSV nun immer besser in die Partie, tat sich allerdings weiterhin schwer, Lücken im BSC-Defensivverbund zu finden. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Primus gleich dreimal. Arnhold, Kurkiewicz und Papi Diop kamen in die Partie, und mit ihnen bekam das Spiel auch gleich mehr Struktur. War das Hastedter Abwehrbollwerk in der Anfangsviertelstunde nach dem Seitenwechsel noch standhaft, brach es spätestens zur Stundenmarke in sich zusammen. Diop (58.) und Warm (63.) sorgten binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung. In der Schlussphase machte der BSV dann endgültig den Sack zu und schraubte das Ergebnis mit den Treffern von Wasneh (79.) und Waki (89.) im Stile einer Spitzenmannschaft gnadenlos in die Höhe.

Auch Top-Verfolger Brinkum war am vergangenen Wochenende siegreich, allerdings bei weitem nicht so dominant wie dessen Meisterschafts-Konkurrent. Vor heimischer Kulisse bezwang der Brinkumer SV den BTS Neustadt mit 2:1. Ein früher und zwei späte Treffer besorgten dabei den 2:1-Endstand. Bereits in der 3. Spielminute netzte Hamid zur frühen Führung für die Hausherren ein. 87 Minuten und viel Leerlauf später sorgte Janssen mit seinem Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung (90.), ehe Ongang Mumpese in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer zum 2:1-Endstand gelang (90.+2). Tabellarisch bleibt Brinkum - mit einem Spiel mehr -somit weiterhin drei Punkte hinter dem Bremer SV.

Aumund-Vegesack und Arsten jubeln - Borgfeld nicht mehr zu retten

Im Keller trennt sich derweil zunehmend die Spreu vom Weizen. Während Werder Bremen III nach der 0:2-Pleite gegen Vatan Sport immer weiter dem Abgrund entgegentaumelt, zieht die Konkurrenz im Abstiegskampf zunehmend davon. Die SG Aumund-Vegesack nämlich bezwang Schlusslicht Borgfeld in einem hochspannenden Duell mit 2:1 und vergrößert dadurch sein Polster auf Werder III auf sechs Punkte. Gleichzeitig bedeutete das für den SC Borgfeld, dass der Klassenerhalt nun auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Mit aktuell mageren elf Punkten auf dem Konto fehlen dem SCB bei noch sieben Restpartien zu viele Punkte - 22 -, um doch noch über den Strich zu klettern. Auch beim Habenhauser FV stehen die Zeichen ganz klar auf Abstieg. Gegen die Leher Turnerschaft zeigte man zwar Moral und kam nach einem 0:3-Pausenrückstand noch einmal zurück, ging letztlich aber doch mit leeren Händen nach Hause -Endstand 3:4. Mit 18 Punkten nach 28 Spielen und einem Abstand von 15 Punkten auf Aumund-Vegesack benötigt der HFV inzwischen ein kleines Wunder, um doch noch die Klasse zu halten.

Im Keller machten auch der TuS Komet Arsten und der Blumenthaler SV Meter im Abstiegskampf. Gegen den SFL Bremerhaven siegte der TuS knapp mit 1:0, Blumenthal gewann unterdessen schon am Samstag mit 4:2 gegen den OSC Bremerhaven. Beide Mannschaften schließen somit zum Tabellenmittelfeld auf. Dort trennten sich der SV Hemelingen und TuS Schwachhausen mit 3:2, der ESC Geestemünde und FC Union 60 Bremen mit 1:0.