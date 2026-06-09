Transfermeldung

Vertragsverlängerung
09.06.26 - 15:23

Bremer SV einigt sich mit Kapitän Bretgeld

Justin Bretgeld
Bretgeld, Justin
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Justin Bretgeld bleibt dem Bremer SV erhalten. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kam 2023 an den Panzenberg und ist mittlerweile Kapitän des BSV. "Für mich stand es zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, den Verein zu verlassen. Ich fühle mich beim Bremer SV sehr wohl und werde auch in der kommenden Saison wieder alles auf und neben dem Platz geben, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind", lässt der "Tiger" genannte Abräumer verlauten.

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