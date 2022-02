Bremer SV deklassiert Schwachhausen - Hastedt peilt Nichtabstiegplätze an

Der Bremer SV schoss sich gegen den TuS Schwachhausen den Frust von der Seele. Aumund-Vegesack verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf der Bremen-Liga und der BSC Hastedt nähert sich zunehmend dem rettenden Ufer.

Beim Bremer SV dürfte der Ärger aus der vergangenen Woche verflogen sein. Während der Klassenprimus zuletzt beim 0:0 gegen den OSC Bremerhaven erstmals ohne eigenen Torerfolg blieb, lief die BSV-Tormaschine gegen den TuS Schwachhausen wieder gewohnt auf Hochtouren. Insgesamt neunmal zappelte der Ball im Netz der Hausherren. Gegen eine völlig überforderte Schwachhausener Hintermannschaft war die Partie dabei schon vor dem Pausentee entschieden. Matar (14.), Kurkiewicz (15.) und Diop (24./33.) stellten die Weichen für Saisonsieg Nummer 18. Und auch nach dem Seitenwechsel war der Torhunger der Gäste bei weitem noch nicht gestillt, allen voran der von Mamadou Ibrahima Diop. Der Angreifer erzielte unmittelbar nach Wiederanpfiff seinen dritten Treffer des Nachmittags und 17. Treffer in der laufenden Saison (47.). Der TuS Schwachhausen, an diesem Tag schlicht und ergreifend nicht konkurrenzfähig, fand kein Mittel, die Offensivgewalt des Bremer SV einzudämmen. So rollte ein Angriff nach dem anderen auf die TuS-Defensive zu. Folgerichtig schraubte der Klassenprimus das Ergebnis gnadenlos weiter in die Höhe. Zunächst durften Matar (56.) und Warm (58.) innerhalb kürzester Zeit zwei weitere Male für den BSV einnetzen, ehe der zur Stundenmarke eingewechselte Suljevic per Doppelpack den 9:0-Endstand besiegelte (70./88.). Für den Bremer SV war dies nach dem 10:0 gegen den BSC Hastedt am 13. Spieltag, der zweithöchste Saisonsieg. Die beste Oberliga-Offensive Deutschlands steht mittlerweile schon bei unglaublichen 93 Toren nach 20 Spielen.

Vierter Sieg in Serie: Hastedt nähert sich dem rettenden Ufer

Apropos BSC Hastedt: Wie die Mannschaft von Ugur Biricik derzeit auftritt, damit hätte vor wenigen Wochen wohl niemand gerechnet. Zum Jahreswechsel stand der BSC mit nur sechs Punkten noch abgeschlagen am Tabellenende der Bremen-Liga. Nun, nur wenige Wochen und vier Siege in Serie später, darf sich Hastedt zurecht wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Im Kellerduell mit dem Habenhauser FV hatten die Hausherren den längeren Atem und siegten dank eines Last-Minute-Treffers von Ertan Kilic mit 3:2. Die Zuschauer bekamen dabei zwei grundverschiedene Spielhälften zu sehen. Während Halbzeit eins nur von wenigen Höhepunkten gesegnet war, hatte es der zweite Durchgang richtig in sich. In einem offenen Schlagabtausch mit viel Offensivdrang auf beiden Seiten zappelte der Ball binnen 20 Minuten viermal im Netz. Zunächst waren es die Hausherren, die durch Yesilyurt (57.) und Troue (68.) in Führung gingen. Diese war allerdings nicht von langer Dauer. Nur sieben Minuten später war der Zwei-Tore-Vorsprung nämlich schon wieder dahin. Mehrtens (71., FE) und Pröpper (75.) glichen für den HSV aus. In der Folge sah es danach aus, als hätten beide Mannschaften ihr Pulver für diesen Tag bereits verschossen. Doch dann avancierte Ertan Kilic zum Matchwinner. Der gelernte Abwehrspieler bekam vor dem gegnerischen Tor etwas zu viel Platz und drückte den Ball zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer über die Linie. Durch den Last-Minute-Sieg schrumpft Hastedts Abstand zum rettenden Ufer auf überschaubare drei Punkte.

Kräftige Unterstützung erhielt Hastedt dabei auch von der Konkurrenz. Sowohl der Blumenthaler SV als auch die dritte Garde des SV Werder Bremen gingen in der Fremde leer aus. Blumenthal unterlag dem SV Hemelingen mit 1:3. Werder III verlor ebenfalls mit 1:3 gegen den TuS Komet Arsten. Im Tabellenmittelfeld trennten sich der SFL Bremerhaven und der FC Union 60 Bremen mit 2:2. Unentschieden endete auch die Partie zwischen dem ESC Geestemüde und dem OSC Bremerhaven (1:1).

Brinkum klebt Bremer SV an den Fersen - Aumund-Vegesack kann durchatmen

Auch der Brinkumer SV zeigte sich gewohnt torhungrig, fertigte den KSV Vatan Sport bereits am Samstagnachmittag mit 5:0 ab und klebt dem Klassenprimus Bremer SV damit weiterhin dich auf den Fersen. Wie schon so oft in dieser Saison war die Partie dabei schon vor der Pause so gut wie entschieden. Auf die Treffer von Wang (3., 30.)und Kujabi (26.) folgten nach dem Seitenwechsel noch zwei weitere von Janssen (57.) und Gräpler (87.) zum insgesamt hochverdienten 5:0-Heimsieg. Brinkum steht somit weiterhin nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze.

Unterdessen fuhr die SG Aumund-Vegesack drei immens wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt ein. Gegen den BTS Neustadt verspielte die Mannschaft Björn Krämer zwar eine 2:0-Pausenführung, beulte die Delle im Schlussakkord der Partie noch durch einen Treffer von Ex-Sprinter Fabian Linne aus. Im Abstiegskampf kann die SGAV damit vorerst etwas Luft holen. Das Polster zum Strich beträgt solide fünf Punkte.

Auch die Leher Turnerschaft blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Gegen Schlusslicht Borgfeld feierte die Mannschaft von Dennis Ley einen ungefährdeten 3:0-Sieg und nistest sich damit in der oberen Tabellenhälfte ein.