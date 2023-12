Bremer SV: Burke kehrt in die Heimat zurück

Dylan Burke verlässt den Bremer SV in der Winterpause. Der 27-jährige Defensivallrounder, der seit 2022 am Panzenberg auflief und 68 Regionalliga-Spiele für den BSV bestritt, geht zurück nach Großbritannien, um seine berufliche Zukunft zu gestalten. "In der Regionalliga geht das nicht", zeigt Kmiec durchaus Verständnis für den Abschied des Iren.