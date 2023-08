Bremer SV: Abgeklärt zum ersten Saisonsieg

Beim Bremer SV herrscht gute Laune: Am Samstag wurde im ersten Heimspiel der erste Sieg eingefahren - und zwar überraschend souverän. Es war ein positives Zeichen einer Mannschaft, die im Sommer einen doch größeren Umbruch zu meistern hatte.

Ungläubig waren sie vielleicht nicht nach diesem Spiel. Aber der 4:1-Heimerfolg über den TSV Havelse kam auch für die Verantwortlichen des Bremer SV ziemlich unerwartet - und er hatte zweifellos eine stimmungsaufhellende Wirkung. "Ich vertraue meinen Jungs, aber natürlich tut uns dieser Sieg gut", bekannte Trainer Sebastian Kmiec am Samstag. Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat sich seine Mannschaft erst einmal in den oberen Regionen der Regionalliga Nord festgesetzt. Die Gefahr, dass die zahlreichen Personalwechsel dieses Sommer den Neuling aus 2022 gleich wieder an das Tabellenende führen könnten, scheint in den kommenden Wochen wohl kein Thema zu sein. Das ist die vielleicht beste Erkenntnis aus diesem Heimspiel.

Zu verdanken hat dies der BSV einer Mannschaft, die gegen den TSV Havelse relativ abgeklärt auftrat und schon damit für eine Überraschung sorgte. Allein die beiden Sechser der Bremer ließen nicht erkennen, dass sie nicht bereits eine ganze Weile in der Regionalliga spielen. Dabei war Jonas Kühl im Sommer vom Bremen-Ligisten FC Oberneuland an den Panzenberg gewechselt, also zu einem Debüt gekommen, und Justin Bretgelds (TuS Sulingen) letzter Einsatz in einer vierten Spielklasse lag bereits einige Jahre zurück. An den Spielern vor der Abwehr ließ sich deshalb gut festmachen, was für das gesamte Team galt: Der BSV tritt in dieser Spielzeit - nicht zuletzt angesichts eines notwendigen Sparkurses - mit vielen neuen und recht jungen Spielern an. Er scheint aber auf einem guten Weg zu sein, die Konkurrenzfähigkeit ein weiteres Mal unter Beweis zu stellen.

Das dürfte nicht zuletzt an Sebastian Kmiec selbst liegen. Der im Sommer zum Cheftrainer beförderte BSV-Coach gilt als akribischer Arbeiter, versehen mit Fachkenntnis und mit vielen Ideen. "Wir konnten heute gut umsetzen, was wir uns in der Woche erarbeitet haben", unterstrich der 32-Jährige, dass er einen klaren Matchplan hatte. Allerdings ist der kleine Höhenflug der Bremer noch immer auch mit einem kleinen Fragezeichen verbunden, und das wurde durch die bisherigen Gegner geschrieben: Bereits Aufsteiger Kilia Kiel hatte beim 2:2 zum Start in der Vorwoche keine besonders beeindruckende Leistung gebracht, und auch der TSV Havelse fand am Wochenende sicher noch nicht zur Topform. Insofern dürfte es zu den spannenden Fragen der kommenden Wochen zählen, wie sich der Bremer SV gegen stärkere Mannschaften schlägt.