Bremer Nachwuchsarbeit: Von der Akademie zur Vizemeisterschaft

Werder eSport stellte 2021 den zweitbesten FIFA-Spieler auf der PS4 im Einzelwettbewerb der VBL. Dabei gehörte der nicht einmal zum Profi-Kader. Was das über das Bremer Nachwuchsprogramm verrät und wie die Zukunft der Werder eAcademy aussieht.

VBL Grand Final 2021, Playstation-Finale, Elfmeterschießen. Nach fünf Schüssen ist noch kein Sieger gefunden, es geht ins Sudden Death. Max Julius 'SVW_Diviners' Gröne muss wieder vorlegen. Er tritt an und schießt die Kugel halbrechts flach - Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ahnt, was kommt und pariert mit seinem Keeper. Sekunden später ist die Nervenschlacht vorbei, im RBLZ-Lager wird gefeiert, bei Werder eSports herrscht Trauerstimmung. Gültekin wird später Deutscher Meister.

Die Trauer ist nur kurz. Klar, es stand die Final-Teilnahme um die Deutsche Einzelmeisterschaft auf dem Spiel, inklusive mindestens 20.000 Euro. Aber die langfristige Werder-Reaktion war sehr viel wichtiger: Stolz. "Der Erfolg zeigt, dass unser Weg der richtige ist", sagt Dominik Kupilas, Leiter Content & Digital bei Werder Bremen und Hauptverantwortlicher bei Werder eSports über das Nachwuchsprojekt seines Vereins.

Es zählen nicht nur FIFA-Skills

Der Weg den Werder eSport 2020 beginnt, ist besonders, weil er mutig auf junge Spieler setzt und weil ihn wenige andere Klubs gehen. Theoretisch hätte es der Verein von der Weser in dieser Zeit nicht nötig, über den Tellerrand hinaus zu blicken.

2020 sind die Bremer auf dem Deutschen FIFA-Olymp: Nach 2019 wurden sie zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister in der VBL Club Championship, sie stellten im Jahr zuvor den FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous und kamen auch aus einem Jahr, in dem es ein Werder-internes Finale um die Deutsche Einzelmeisterschaft gab.

Und just in diesem Moment startete Werder die eAcadmy. "Uns war es wichtig, möglichst vielen FIFA-Talenten einen aktiven Zugang zu professionellen Strukturen zu bieten", sagt Kupilas im Gespräch mit kicker eSport.

Der Nachwuchs steht im Fokus. Mit 'SVW_Diviners' (li.) hat Bremen einen Volltreffer gelandet. Werder Bremen

Über die eAcademy scoutet Werder in FIFA-Wettbewerben Spieler. Experte für die Auswahl der Spieler ist Erhan 'Dr. Erhano' Kayman. Er bringt über zehn Jahre Erfahrung auf höchstem FIFA-Level als Grundlage mit und beschäftigt sich seit 2015 intensiv mit dem Thema Coaching. Erst im Sommer stieg er in die "Academy of eSports" als Geschäftsführer ein, kümmert sich dort ebenfalls um die Entwicklung junger Spieler und unterstützt kicker eSport als Experte.

"Spielverständnis und Fingerfertigkeit sind bei Talenten schnell zu sehen, das sind spielerisch wichtige Faktoren, die jemand mitbringen muss. Aber es kommt auch sehr darauf an, wie lernwillig und aufgeschlossen ein Spieler ist", sagt Kayman, der ab dieser Saison als Coach hauptverantwortlich für den Nachwuchsbereich bei Werder eSports ist. 2021 haben sich die beiden Newcomer Jamie 'SVW_Chaser' Bartel und Berkay 'SVW_Berkanlion' Demirci als Talente der eAcademy durchgesetzt.

Zwei Coaches die sich kennen

Beim Thema Coaching haben sich die Bremer stark professionalisiert. Seit diesem Jahr haben sie einen eigenen Coach für den Profi-Bereich, der Ex-Profi Marcel 'Marlut' Lutz hat sich in einem intensiven Prozess gegen andere Mitbewerber durchgesetzt.

"Die Jungs brauchen jemanden, der Struktur in den Trainings-Alltag bringt. Wir haben in der vergangenen Spielzeit viel Aufwand betrieben, aber dabei auch ins Leere trainiert, weil wir keine Trainingsschwerpunkte gesetzt haben", sagt Kupilas, "immer nur gegen die gleichen Pros zu zocken ist wenig sinnvoll, weil man sich irgendwann zu gut kennt, um sich selbst zu verbessern".

Bremem verspricht sich davon noch ein paar Prozent mehr Leistung herauskitzeln zu können, um wieder ganz oben mitzumischen. Die vergangene Saison lief in der Club Championship nicht wie erhofft: Mit 23 Punkten Rückstand verfehlten sie die Playoffs deutlich und belegten nur Platz 10 in der Tabelle.

Mit Top-Performance zum Kader-Mitglied

Da war der Einzelwettbewerb in der VBL mit dem Playstation-Finaleinzug von Max Julius 'SVW_Diviners' Gröne eine schöne Abwechslung. Er wurde während der eAcademy 2020 entdeckt und verpflichtet. Durch seine Top-Performance schaffte er es zum festen Mitglied im Werder Profikader für die kommende Saison. „Der Weg von Max ist natürlich der Optimalfall für uns und das gleich zu Beginn unserer eAcademy. Die Konsolen-Vizemeisterschaft ist das Ergebnis, an dem wir bisher den größten Einfluss auf den Erfolg hatten", sagt Kupilas.

Mit den beiden neuen Jungs im Perspektivkader wird nun Kayman täglich arbeiten um sie an den Profikader heran zu führen. Ob es dann gleich den nächsten Erfolg gibt? Damit ist vorerst nicht zu rechnen, die Entwicklung von Gröne darf als außerordentlich eingestuft werden, auch deshalb wurde er zum "bevestor Newcomer of the Season" gewählt. Aber Werder professionalisiert die Voraussetzungen und schafft damit die Grundlage, dass es ein solches Märchen noch einmal geben könnte.