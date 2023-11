Bremer interessiert sich für die Premier League

Der 2022 für über 40 Millionen Euro innerhalb Turins von Torino zu Juventus gewechselte Bremer hat sich zu einem der besten Innenverteidiger Italiens entwickelt. Aktuell ist der 26-Jährige bis 2027 an die Alte Dame gebunden. In Zukunft möchte er sich aber auch in einer anderen Liga beweisen. "Eines Tages möchte ich gern in der Premier League spielen", so Bremer gegenüber "Telegraph Sport". Aber aktuell sei er aber voll fokussiert auf die Aufgaben in Turin und wolle Titel gewinnen.