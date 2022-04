Bremer Gala auf Schalke - HSV mischt wieder mit

Bremen gewann das Spitzenspiel auf Schalke klar und übernimmt die Tabellenführung. Der HSV sicherte sich in einer turbulenten Schlussphase drei Punkte in Regensburg.

Über 60.000 im Stadion: Schalke erlebt ein Topspiel zum Vergessen - Werder Erster

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Schalke und Werder Bremen am Samstagnachmittag war überraschenderweise eine klare Angelegenheit, und zwar für die Gäste. Die Werner-Elf erwischte einen Start nach Maß, als S04-Keeper Fraisl patzte und Gruev das frühe 1:0 markierte. Schalke wirkte angeknockt, Werder spielte selbstbewusst auf. Zwar hatten die Bremer Glück, dass Terodde die einzige Chance im ersten Abschnitt versiebte - fast im Gegenzug legte Füllkrug zum 2:0 nach. Wer auf eine Schalker Aufholjagd nach dem Seitenwechsel gehofft hatte, sah sich getäuscht. Die über 60.000 Zuschauer in der Arena mussten weitere Bremer Treffer bestaunen: Ducksch ließ mit seinem Doppelpack zum 4:0 früh die Luft raus aus diesem Topspiel, S04-Torjäger Terodde blieb es vorbehalten, den Ehrentreffer zum 1:4 zu erzielen. Bremen übernimmt mit dem klaren Sieg die Tabellenführung und hat nun einen Zähler Vorsprung vor den Königsblauen.

Distanzschützen und Joker lassen HSV weiter hoffen

Der Hamburger SV mischt wieder im Aufstiegsrennen mit - die Walter-Elf siegte 4:2 in Regensburg. Dabei waren die Hanseaten in der Anfangsphase schwer unter Druck und überstanden diese Phase nur mit einer großen Portion Glück unbeschadet. Zudem traf der HSV mit dem ersten Schuss und das sehenswert: Muheim donnerte den Ball in den Winkel, es war sein Premierentreffer. Kaum kamen beide Mannschaften aus der Kabine, missriet Heyers Rückpass, so dass Boukhalfa zum schnellen 1:1 ausglich. Die Partie blieb intensiv, beide Seiten schnupperten am zweiten Treffer. Den erzielte dann Hamburgs Suhonen, mit der letzten Aktion vor seiner schon bevorstehenden Auswechslung. In der Schlussphase wurde es dann turbulent: Erst glich Regensburg per Elfmeter durch Albers aus, dann schlug HSV-Joker Vagnoman prompt zu dritten Führung zurück. Und den Schlusspunkt setzte ein weiterer Einwechselspieler der Gäste, indem Kinsombi per Elfmeter zum Endstand traf.

Kiel bringt die Führung nicht durch - Kleindienst bedankt sich bei Gelios

Heidenheim jubelte früh bei Holstein Kiel, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung von Mainka aberkannt. Diese Szene weckte die Störche, die ab sofort besser im Spiel waren und auch Chancen verzeichneten, doch bei der Verwertung hakte es merklich. In der zweiten Hälfte wurde dies dann besser: Holsteins Lorenz besorgte per Kopf den Kieler Führungstreffer, den jedoch Kleindienst zum 1:1-Endstand konterte - und zwar unter gütiger Mithilfe von Keeper Gelios, dem der eher harmlose Flachschuss unter dem Körper durchrutschte.

KSC-Torjäger Hofmann schickt Ingolstadt in die 3. Liga

Klassenerhalt nicht mehr möglich: Die FCI-Profis sprachen nach dem 2:2 in Karlsruhe mit den mitgereisten Fans. IMAGO/Stefan Bösl

Der FC Ingolstadt steht als erster Absteiger der 2. Liga fest. Beim Karlsruher SC gab das Schlusslicht am Freitagabend eine 2:0-Führung aus der Hand und ist nach dem 2:2-Remis nicht mehr zu retten. Schmidt, der einen Handelfmeter verwandelte (24.), und Bilbija, der 24 Sekunden nach Wiederanpfiff abstaubte, trafen in einem zunächst überzeugenden Auftritt des FCI. Doch der KSC, angetrieben durch einen frühen Vierfachwechsel (53.), kam durch zwei Standards zurück. Nach Schleusener (69.) traf auch Hofmann (75.). Dessen 18. Saisontor beförderte die Ingolstädter in die Drittklassigkeit, während der KSC die 40-Punkte-Marke knackte und endgültig gerettet ist.

Fortuna verspielt gegen Dynamo ein 2:0 - und die vorzeitige Rettung

Fortuna Düsseldorf hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Gegen Dynamo Dresden gelang der Thioune-Elf zwar das zehnte Spiel in Serie ohne Niederlage, sie verspielte jedoch eine 2:0-Führung, die Appelkamp (26., Narey mit 15. Assist) und de Wijs (31.) herausgeschossen hatten. Denn Dynamo bäumte sich nach der Pause noch mal auf: Will (71.) nach einer Ecke und Königsdörffer nach schönem Zusammenspiel mit Kade (80.) glichen aus. Für den ersten Rückrundensieg reichte es aber nicht - es riecht weiter nach dem Abstiegsrelegationsplatz.